День матери-2025 — как празднуют в Украине

Женщина с дочкой. Фото: freepik

Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери. Это самый нежный и любимый праздник во всем мире, ведь в этот день можно поблагодарить и сделать подарок родному человеку.

Новини.LIVE расскажет историю праздника и о традициях в этот день.

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День матери в Украине

Мама — самый родной человек во всем мире и в этот день есть прекрасная возможность поблагодарить ее за жизнь и сделать приятный подарок.

Как известно, уважение к матерям достигает глубокой древности, ведь раньше их почитали через культ богинь. Если говорить о современном Дне матери, то он берет начало более века назад. Основание этого праздника берет начало в США в 1914 году благодаря инициативе Анны Джарвис из Филадельфии. Она хотела почтить память своей мамы и обратилась к чиновникам с просьбами сделать День матери общегосударственным праздником. Для этого она писала письма в государственные структуры и посещала различные организации, чтобы ее инициативу приняли.

Анна Джарвис. Фото: из открытых источников

Анне удалось это сделать, но только через три года. Тогда штат Вирджиния поддержал идею и установил День матери во второе воскресенье мая. А уже 1921 году тогдашний американский президент Вудро Вильсон сделал этот праздник официальным во всей стране.

После этого такую идею позаимствовали другие страны мира и сам там появился Международный день матери.

Как отмечают день матери в Украине

В общем, каких-то четких обычаев и традиций в этот день нет. Обычно дети звонят своим мамам и в этот праздник происходит рекордное количество телефонных звонков, около 122 миллионов звонков в день.

Дочь дарит цветы своей маме. Фото: freepik

Кроме того, принято благодарить самого родного человека в мире. В этот день матерям дарят цветы и другие приятные подарки, чтобы их порадовать.

Напомним, ранее мы писали, что можно подарить маме на День матери. Эти подарки помогут сделать счастливым самого родного человека.

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