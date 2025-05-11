Буданов поздравил украинских мам с Днем Матери

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Укринформ

Руководитель Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье, 11 мая, поздравил с Днем Матери. Он поблагодарил тех матерей, которые родили и воспитали поколение смелых украинцев.

Об этом Буданов написал в Facebook.

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Буданов отметил, что сегодня украинцы благодарят самых близких за жизнь и слово, которое всегда помогает преодолеть трудности.

"Среди всех знаний в нашей памяти самое надежное место занимает комбинация нескольких цифр — номер телефона родной. Первый звонок после непростого боя или после тяжелого плена — всегда к маме", — написал он.

Руководитель ГУР отметил, что сыновья украинских матерей сильные, достойные и честные в вооруженной борьбе с врагом.

"Честь, уважение и благодарность всем украинским матерям, которые родили и воспитали поколение смелых — способных к злобному неповиновению рабству, непримиримых к несправедливости", — подчеркнул он.

Буданов призвал поддержать и матерей, которые потеряли своих детей на войне, потому что наша страна стоит только благодаря сыну или дочери чьей-то матери. Он добавил, что также стоит поддерживать молодых мам, которые воспитывают новое поколение украинцев в то время, когда родители получают ее свободу в борьбе.

"За наших всех матерей, за неразрывный цикл свободного бытия Украины — продолжаем борьбу", — подытожил глава разведки.

Скриншот поста Буданова

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