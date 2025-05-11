День матери в Украине — Укрзализныця назвала поезда именами железнодорожниц, чьи дети защищают Украину

Поезд "Укрзализныци". Фото: УЗ

В воскресенье, 11 мая, по случаю Дня матери Укрзализныця (УЗ) провела особую акцию: все поезда, которые сегодня курсируют по стране, получили имена женщин-железнодорожниц, чьи дети защищают Украину в рядах Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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В УЗ отметили, что в День матери все поезда, которые сегодня курсируют по стране, получили имена матерей, чьи сыновья и дочери сейчас на фронте, находятся в плену или отдали жизнь за свободу страны.

"Поезда-посвящения сегодня будут курсировать по стране, напоминая о силе и преданности украинских матерей. Эти рейсы — благодарность от железнодорожников за любовь матерей, которая движет нас вперед даже в самые темные времена", — говорится в сообщении.

В компании также пожелали матерям больше поводов для радости и чтобы их дети были как можно ближе — не на расстоянии километров, а в объятиях.

Ко Дню матери Укрзализныця переименовала поезда. Фото: УЗ

Ранее руководитель Главного Управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поздравил женщин с Днем Матери.

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