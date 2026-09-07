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Головна Новини дня Укрзалізниця відправила спецпоїзд Віткоффа і Кушнера

Укрзалізниця відправила спецпоїзд Віткоффа і Кушнера

Ua ru
7 вересня 2026 02:55
Укрзалізниця провела Віткоффа і Кушнера на спецпоїзд і приготувала для них особливе меню
Стів Віткофф і Джаред Кушнер перед посадкою на поїзд. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця провела на спеціальний поїзд представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Залізничники подякували американським посадовцям за візит, а також порадили повертатися скоріше та розширювати географію подорожей, аби спокійні вихідні були не лише у столиці, а й в інших містах України. 

Про це з посиланням на Укрзалізницю передає Новини.LIVE

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Особливе меню для американських гостей 

Для спецпоїзда Віткоффа і Кушнера українці приготували особливе меню зі страв кримськотатарської кухні. Наприклад, спецпосланці Трампа можуть скуштувати бахчисарайський шашлик і кримський літній салат. 

Меню у спецпотязі Віткоффа і Кушнера
Меню в потязі Віткоффа і Кушнера. Фото: Укрзалізниці

"Підготували особливе бортове меню — кримськотатарську кухню, невід’ємну частину культурної спадщини України", — зазначили в Укрзалізниці. 

Страви кримськотатарської кухні у спецпотязі Віткоффа і Кушнера
Страви кримськотатарської кухні у спецпотязі Віткоффа і Кушнера. Фото: Укрзалізниця

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТСН писав про заяву Стіва Віткоффа. Спецпосланець США, який разом із Джаредом Кушнером 6 вересня прибув до Києва, повідомив, що впродовж останніх 48 годин Штатам вдалося розпочати процес зближення України та РФ. Мета США — скоротити розбіжності та налагодити ефективну комунікацію.

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Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський висловився щодо зустрічі із представниками президента США. За словами голови держави, сторони обговорили широкий спектр питань. Зокрема, йшлося про можливість припинення вогню.

США Укрзалізниця поїзди меню Кримськотатарська кухня Стів Віткофф
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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