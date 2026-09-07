Укрзалізниця провела Віткоффа і Кушнера на спецпоїзд і приготувала для них особливе меню

Стів Віткофф і Джаред Кушнер перед посадкою на поїзд. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця провела на спеціальний поїзд представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Залізничники подякували американським посадовцям за візит, а також порадили повертатися скоріше та розширювати географію подорожей, аби спокійні вихідні були не лише у столиці, а й в інших містах України.

Про це з посиланням на Укрзалізницю передає Новини.LIVE.

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Особливе меню для американських гостей

Для спецпоїзда Віткоффа і Кушнера українці приготували особливе меню зі страв кримськотатарської кухні. Наприклад, спецпосланці Трампа можуть скуштувати бахчисарайський шашлик і кримський літній салат.

Меню в потязі Віткоффа і Кушнера. Фото: Укрзалізниці

"Підготували особливе бортове меню — кримськотатарську кухню, невід’ємну частину культурної спадщини України", — зазначили в Укрзалізниці.

Страви кримськотатарської кухні у спецпотязі Віткоффа і Кушнера. Фото: Укрзалізниця

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ТСН писав про заяву Стіва Віткоффа. Спецпосланець США, який разом із Джаредом Кушнером 6 вересня прибув до Києва, повідомив, що впродовж останніх 48 годин Штатам вдалося розпочати процес зближення України та РФ. Мета США — скоротити розбіжності та налагодити ефективну комунікацію.

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Також Новини.LIVE писав, що Президент України Володимир Зеленський висловився щодо зустрічі із представниками президента США. За словами голови держави, сторони обговорили широкий спектр питань. Зокрема, йшлося про можливість припинення вогню.