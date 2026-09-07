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Главная Новости дня Укрзализныця отправила специальный поезд для Уиткоффа и Кушнера

Укрзализныця отправила специальный поезд для Уиткоффа и Кушнера

Ua ru
7 сентября 2026 02:55
Укрзализныця сопроводила Уиткоффа и Кушнера к спецпоезду и подготовила для них особое меню
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед посадкой в поезд. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця сопроводила на специальном поезде представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Железнодорожники поблагодарили американских чиновников за визит, а также посоветовали возвращаться поскорее и расширять географию путешествий, чтобы спокойные выходные были не только в столице, но и в других городах Украины.

Об этом со ссылкой на Укрзализныцю сообщает Новини.LIVE.

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Особое меню для американских гостей

Для спецпоезда Уиткоффа и Кушнера украинцы приготовили специальное меню из блюд крымскотатарской кухни. Например, спецпосланники Трампа могут попробовать бахчисарайский шашлык и крымский летний салат.

Меню у спецпотязі Віткоффа і Кушнера
Меню в поезде Уиткоффа и Кушнера. Фото: Укрзализныця

"Подготовили специальное бортовое меню — блюда крымскотатарской кухни, неотъемлемую часть культурного наследия Украины", — отметили в Укрзализныце.

Страви кримськотатарської кухні у спецпотязі Віткоффа і Кушнера
Блюда крымскотатарской кухни в спецопоезде Уиткоффа и Кушнера. Фото: Укрзализныця

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ТСН писали о заявлении Стива Уиткоффа. Спецпосланник США, который вместе с Джаредом Кушнером 6 сентября прибыл в Киев, сообщил, что за последние 48 часов Штатам удалось начать процесс сближения Украины и РФ. Цель США — сократить разногласия и наладить эффективную коммуникацию.

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Также Новини.LIVE писал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с представителями президента США. По словам главы государства, стороны обсудили широкий спектр вопросов. В частности, речь шла о возможности прекращения огня.

США Укрзализныця поезда меню Крымскотатарская кухня Стив Виткофф
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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