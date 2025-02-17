Укрзалізниця спрощує закупівлі - скасовано обов’язкові вимоги для більшості товарів

Потяг "Укрзалізниці". Ілюстративне фото: пресслужба УЗ

Правління компанії "Укрзалізниця" ухвалило рішення припинити застосовувати під час закупівель вимоги щодо залізничного призначення продукції. Також там вирішили суттєво обмежити перелік номенклатур товарів, які підлягають інспекторському контролю.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Багато років приблизно чверть всієї номенклатури, що її купувала компанія, мала позначку "продукція залізничного призначення", що вимагало проходження спеціальної процедури постановки на виробництво", — зазначили в компанії.

Там зауважили, що це суттєво ускладнювало участь у тендерах для більшості виробників й постачальників та створювало корупційні ризики. Відтепер перелік продукції для інспекторського контролю скорочено до 47 найменувань. І лише цей перелік підпадатиме під необхідність здійснення постановки на виробництво.

"Ми виключили з цього переліку всю продукцію, що не є специфічною залізничною та прямо не впливає на безпеку руху. Це суттєво спрощує для багатьох постачальників участь у наших тендерних процедурах", — зауважив директор із закупівель "Укрзалізниці" Олександр Наход.

Новий перелік продукції, що підлягає інспекторському контролю з'явиться на сайті компанії. Наступним кроком в УЗ анонсували значне скорочення переліку продукції, що вимагає умовного номера.

В компанії додали, що зменшення вимог до учасників та посилення вхідного контролю спростить участь у тендерних процедурах, підвищить конкуренцію в торгах та забезпечить необхідну якість.

Скриншот допису УЗ

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