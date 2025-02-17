В Ужгороді музей хоче придбати авто за майже 2 млн — тендер

На Закарпатті оголосили тендер на авто за 2 млн грн для музею
В місті Ужгород Закарпатській області планують придбати коштовний автомобіль для обласного краєзнавчого музею. На транспортний засіб хочуть витратити 1 мільйон 940 тисяч гривень.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 17 лютого.
Розкішне авто для музею в Ужгороді
"В Ужгороді планують витратити 1 940 000 гривень на купівлю нового автомобіля TOYOTA Proace Verso в комплектації SHUTTLE для Закарпатського обласного краєзнавчого музею", — написав журналіст.
Він зазначив, що відповідний тендер оприлюднили на платформі Prozorro 14 лютого, а заявки приймаються до 22 лютого.
Глагола зауважив, що музей є неприбутковим закладом, у якому протікає дах та є безліч проблем, але кошти чомусь спрямовують не на ремонт, а на придбання автомобіля.
"Складається враження, що тендер писали під конкретного постачальника прописуючи конкретну модель і комплектацію", — додав він.
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