Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Закарпатті оголосили тендер на авто за 2 млн грн для музею arrow

На Закарпатті оголосили тендер на авто за 2 млн грн для музею

17 лютого 2025 12:41
Євгенія Брюховецька - редактор
В Ужгороді музей хоче придбати авто за майже 2 млн — тендер
Закарпатський обласний краєзнавчий музей. Фото: Закарпатська ОДА
Євгенія Брюховецька - редактор

В місті Ужгород Закарпатській області планують придбати коштовний автомобіль для обласного краєзнавчого музею. На транспортний засіб хочуть витратити 1 мільйон 940 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 17 лютого.

Читайте також:

Розкішне авто для музею в Ужгороді

"В Ужгороді планують витратити 1 940 000 гривень на купівлю нового автомобіля TOYOTA Proace Verso в комплектації SHUTTLE для Закарпатського обласного краєзнавчого музею", — написав журналіст.

Він зазначив, що відповідний тендер оприлюднили на платформі Prozorro 14 лютого, а заявки приймаються до 22 лютого.

null
Скриншот тендеру

Глагола зауважив, що музей є неприбутковим закладом, у якому протікає дах та є безліч проблем, але кошти чомусь спрямовують не на ремонт, а на придбання автомобіля.

null
Технічні характеристики авто. Фото: Telegram/Віталій Глагола

"Складається враження, що тендер писали під конкретного постачальника прописуючи конкретну модель і комплектацію", — додав він.

null
Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, керівництво Покровської громади оголосило тендер на закупівлю квітів на  99 тисяч гривень.

А на Одещині на утримання місцевого водогону у належному стані оголосили тендер на майже 7,5 мільйонів гривень.

тендер Закарпаття Ужгород музеї автомобіль закупівлі
Реклама
Реклама
Реклама