В Ужгороді музей хоче придбати авто за майже 2 млн — тендер

Закарпатський обласний краєзнавчий музей. Фото: Закарпатська ОДА

В місті Ужгород Закарпатській області планують придбати коштовний автомобіль для обласного краєзнавчого музею. На транспортний засіб хочуть витратити 1 мільйон 940 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"В Ужгороді планують витратити 1 940 000 гривень на купівлю нового автомобіля TOYOTA Proace Verso в комплектації SHUTTLE для Закарпатського обласного краєзнавчого музею", — написав журналіст.

Він зазначив, що відповідний тендер оприлюднили на платформі Prozorro 14 лютого, а заявки приймаються до 22 лютого.

Скриншот тендеру

Глагола зауважив, що музей є неприбутковим закладом, у якому протікає дах та є безліч проблем, але кошти чомусь спрямовують не на ремонт, а на придбання автомобіля.

Технічні характеристики авто. Фото: Telegram/Віталій Глагола

"Складається враження, що тендер писали під конкретного постачальника прописуючи конкретну модель і комплектацію", — додав він.

Скриншот допису Глаголи

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