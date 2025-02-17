В Ужгороде музей хочет приобрести авто за почти 2 млн - тендер

Закарпатский областной краеведческий музей. Фото: Закарпатская ОГА

В городе Ужгород Закарпатской области планируют приобрести дорогой автомобиль для областного краеведческого музея. На транспортное средство хотят потратить 1 миллион 940 тысяч гривен.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"В Ужгороде планируют потратить 1 940 000 гривен на покупку нового автомобиля TOYOTA Proace Verso в комплектации SHUTTLE для Закарпатского областного краеведческого музея", — написал журналист.

Он отметил, что соответствующий тендер обнародовали на платформе Prozorro 14 февраля, а заявки принимаются до 22 февраля.

Скриншот тендера

Глагола отметил, что музей является неприбыльным учреждением, в котором протекает крыша и есть множество проблем, но средства почему-то направляют не на ремонт, а на приобретение автомобиля.

Технические характеристики авто. Фото: Telegram/Виталий Глагола

"Создается впечатление, что тендер писали под конкретного поставщика прописывая конкретную модель и комплектацию", — добавил он.

Скриншот поста Глаголы

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