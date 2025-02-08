Влада Покровська витратить майже 100 тисяч на квіти — тендер

Руїни будинків у Покровську. Фото: REUTERS/Anton Shynkarenko

Поки російська армія щодня обстрілює Покровську громаду, місцева влада витрачає кошти на дивні товари. Так, стало відомо, що керівники громади оголосили тендер, бо вирішили витратити 99 тисяч гривень на закупівлю квітів.

Про це стало відомо з тендеру на закупівлю квітів, який опублікували на Dozorro.

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Згідно з документами, 5 лютого відділ культури Покровської міськради уклав договір на придбання квіткової продукції для нагородження. Тендер опублікували 6 лютого в системі ProZorro, але без використання електронної системи закупівель — договір уклали напряму з ФОП Тамарою Пирковець із Покровська.

Деталі про тендер. Фото: скриншот

Згідно з даними YouControl, ця підприємиця далеко не вперше отримує подібні замовлення від міської влади — в архівах є тендери ще з 2017 року. За цей час вона уклала 30 договорів із відділом культури та міськрадою на загальну суму понад 2,8 мільйона гривень.

Перелік тендерів за участі Пирковець Тамари з Покровською міськрадою. Фото: скриншот

Відповідно до останнього контракту в тендері, до 31 грудня 2025 року підприємиця має поставити Покровській міській раді:

120 троянд "Преміум" по 140 гривень за штуку;

80 троянд "Еквадор" по 80 гривень;

250 гвоздик "Галанська" по 40 гривень;

100 квіток "Гіпсофіла" по 80 гривень;

540 хризантем по 90 гривень;

175 одиниць зелені для оформлення букетів по 16 гривень.

Зазначимо, що поки місцева влада виділяє сотні тисяч гривень на квіти, місто потерпає від постійних атак з боку російської армії. У Покровську знищені сотні будинків, мешканці евакуюються, а підприємства зачиняються.

Також нагадаємо, що дивні витрати Покровської міської ради — не нове явище. Раніше стало відомо про суми коштів, які розподілили на зарплати чиновникам.

А в липні 2024 року, коли російські війська перебували лише за 20 кілометрів від Покровська, комунальники висаджували квіти на клумбах.