У прифронтовому Покровську виділили захмарні суми з бюджету

Люди у Покровську. Фото: REUTERS/Anton Shynkarenko

У Покровську Донецької області опублікували інформацію про виділення значних сум із бюджету. Вони підуть на різні сфери інфраструктури та обслуговування міста.

Про це йдеться у розпорядженні Покровської міськради від 23 грудня 2024 року.

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15 мільйонів гривень — на підтримку засобів масової інформації.

73 мільйони гривень — на забезпечення роботи водоканалу та покращення системи водопостачання.

34 мільйони гривень — на проекти благоустрою, включаючи ремонт громадських просторів та міську інфраструктуру.

Майже 30 мільйонів гривень — на підтримку та модернізацію системи теплопостачання

Близько двох з половиною мільйонів гривень — на відділ транспорту міськради

Понад 37 мільйонів гривень — на заходи із запобігання НС

98,6 мільйонів гривень піде на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виділено

146,9 мільйонів гривень — на освіту

15,2 мільйонів гривень —на охорону здоров'я

41,8 мільйонів гривень — на соціальну підтримку

Попри важливість фінансування базових потреб, виділення значних коштів на благоустрій у місті з пошкодженою інфраструктурою виглядає сумнівно. Водночас виплати чиновникам і депутатам на фоні цих проблем можуть викликати у громади питання щодо пріоритетів бюджету.

Раніше ми писали, що на початку листопада у Покровську залишалося близько 12 тисяч людей. Зараз місто від лінії фронту віддаляє всього шість кілометрів.

Також ми повідомляли, що мешканці з Покровська, Мирнограда й інших населених пунктів району прибувають до Павлограда, де розташований транзитний евакуаційний пункт. На шляху з охопленого бойовими діями регіону це перше місто, де людям надають підтримку і дають змогу визначитись — що робити далі.