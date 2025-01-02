У прифронтовому Покровську виділили захмарні суми з бюджету

У Покровську з бюджету виділили кошти на благоустрій та ЗМІ
У Покровську Донецької області опублікували інформацію про виділення значних сум із бюджету. Вони підуть на різні сфери інфраструктури та обслуговування міста.
Про це йдеться у розпорядженні Покровської міськради від 23 грудня 2024 року.
Куди направлять бюджет
- 15 мільйонів гривень — на підтримку засобів масової інформації.
- 73 мільйони гривень — на забезпечення роботи водоканалу та покращення системи водопостачання.
- 34 мільйони гривень — на проекти благоустрою, включаючи ремонт громадських просторів та міську інфраструктуру.
- Майже 30 мільйонів гривень — на підтримку та модернізацію системи теплопостачання
- Близько двох з половиною мільйонів гривень — на відділ транспорту міськради
- Понад 37 мільйонів гривень — на заходи із запобігання НС
- 98,6 мільйонів гривень піде на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виділено
- 146,9 мільйонів гривень — на освіту
- 15,2 мільйонів гривень —на охорону здоров'я
- 41,8 мільйонів гривень — на соціальну підтримку
Попри важливість фінансування базових потреб, виділення значних коштів на благоустрій у місті з пошкодженою інфраструктурою виглядає сумнівно. Водночас виплати чиновникам і депутатам на фоні цих проблем можуть викликати у громади питання щодо пріоритетів бюджету.
Раніше ми писали, що на початку листопада у Покровську залишалося близько 12 тисяч людей. Зараз місто від лінії фронту віддаляє всього шість кілометрів.
Також ми повідомляли, що мешканці з Покровська, Мирнограда й інших населених пунктів району прибувають до Павлограда, де розташований транзитний евакуаційний пункт. На шляху з охопленого бойовими діями регіону це перше місто, де людям надають підтримку і дають змогу визначитись — що робити далі.
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