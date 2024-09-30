Евакуація з Покровська — як громадян розмістили у транзитному центрі у Павлограді

Громадян з Покровського напрямку розмістили у тимчасовому центрі у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

Великий автобус з написом "Евакуація" прибуває на парковку, з нього виходять стомлені та стривожені люди, несуть речі. Мешканці з Покровська, Мирнограда й інших населених пунктів району прибувають до Павлограда, де розташований транзитний евакуаційний пункт. На шляху з охопленого бойовими діями регіону це перше місто, де людям надають підтримку і дають змогу визначитись — що робити далі.

Загалом у Дніпропетровській області вісім евакуаційних пунктів. Один із них, розташований у Павлограді, відвідали Новини.LIVE.

Читайте також:

Головна площа міста Павлоград. Фото: Новини.LIVE

Яку підтримку отримують евакуйовані з Покровська

За словами одного з волонтерів евакопункту, людям відразу після прибуття рекомендують пройти до наметів, де є спеціально облаштована зона. Там вони можуть покласти речі, відпочити. Одна з організацій видає щось на кшталт кейтерингу — канапки, чай, каву, щоб евакуйовані могли з дороги трохи поїсти та відновити сили. Потім вони можуть пройти до наступного намету на реєстрацію.

"Тут знаходиться Покровська, Донецька адміністрації, наші представники, також організація "Людина у біді". Людей реєструють, що вони прибули до евакуаційного пункту. Покровська адміністрація реєструє на евакуаційний потяг, видають спеціальні браслети, щоб люди могли швидше організуватися саме на пероні. І відправляють їх до Чернівецької області. Донецька адміністрація реєструє людей, які будуть у нас селитися", — розповідають у волонтерській організації.

Реєстрація в евакуаційному пункті. Фото: Новини.LIVE

Фахівці ретельно заповнюють документи усім, кого привезли у тимчасовий центр. Люди можуть обрати — або квитки на евакуаційний потяг, або поселення на декілька днів у Павлограді. Потім від організації "Людина у біді" вони оформлюють грошову допомогу — її сума 10 800 грн. Ці кошти нараховують на картку протягом певного часу.

Мешканці з гарячих точок прибувають до евакопункту нерідко у вкрай пригніченому стані. Як зазначають волонтери, на місці вони можуть отримати психологічні консультації або іншу медичну допомогу. З громадянами працюють кваліфіковані психологи. В окремих випадках транспортують до Дніпра за необхідності.

Після завершення процесу реєстрації евакуйовані йдуть до наступного намету, де можуть отримати продуктові та гігієнічні набори. Завершується процес прийняття до евакопункту наметом, де працює "Карітас-Україна" — організація надає людям гарячу їжу тричі на день.

Продуктовий набір гуманітарної допомоги. Фото: Новини.LIVE

Евакуйовані мають час, щоб подумати над майбутнім

Один з волонтерів розповідає, що після реєстрації та гарячого обіду кожна родина має визначитись — або сідають в автобус і їдуть на залізничний вокзал, або залишаються у Павлограді на декілька днів. Якщо громадяни залишаються на поселення, то працівники персонально розміщують кожну особу у тимчасовому центрі.

"На транзитному пункті люди можуть перебувати до трьох днів. У цей термін вони мають визначитися, куди будуть направлятися далі. Можливо, у них є родичі, до яких можна поїхати, чи за кордон вони хочуть. Можливо, у них немає ніяких варіантів, то ми їх відправляємо евакуаційним потягом у Чернівецьку область, там розташований табір з розміщенням. Тобто людей поселяють у гуртожитках або у будинках", — підкреслює співрозмовник.

Реєстрація евакуйованих громадян. Фото: Новини.LIVE

За його словами, евакопункт у Павлограді почав працювати 21 серпня. Щодня на реєстрацію приймають близько 120 осіб. Мета волонтерів — надати допомогу усім, хто опинився у біді, і працювати доти, поки люди, які виїжджають з-під обстрілів, будуть потребувати допомоги. За весь час транзитний пункт у Павлограді прийняв близько двох тисяч осіб з Покровського напрямку.

"У нас працюють організації "Право на захист", "Проліска" та деякі інші — вони надають психологів за необхідності. Також фахівці-психологи працюють на локації реєстрації, бо буває, що людина щойно вийшла з автобуса, і вона вже у кризі, у розпачі, пригнічених почуттях, її потрібно стабілізувати. Допомога надається на постійній основі щодня", — зазначає волонтер.

Психолог в евакуаційному центрі у Павлограді. Фото: Новини.LIVE

Люди залишають будинки, які будували все життя

Евакуйовані, які щойно вийшли з автобуса — а це переважно жінки та діти, розмістилися поблизу наметів, де їм запропонували чай, каву і невеликий перекус. Відстань від Покровська до Павлограда — близько 100 км, їхати приблизно півтори години. Тобто ще зранку вони були у себе вдома, і вже зараз — біженці. В очах кожного, навіть дітей, які намагаються гратися, багато болю. Адже люди розуміють, що, можливо, до своїх домівок вони не зможуть повернутися.

Реєстрація громадян у спеціально облаштованих наметах. Фото: Новини.LIVE

Фотографувати й знімати евакуйованих на вулиці суворо заборонено, оскільки Павлоград також останніми днями потерпає від обстрілів. Втім, попри хвилювання, люди готові ділитися своїми емоціями. Оксана розповіла, що евакуювалася з Мирнограда з чотирма дітьми і внуками, бо жити у власному будинку вже було неможливо.

"У Мирнограді дуже складна ситуація, ми мучились усю ніч. Обстріли дуже страшні. Зранку у Покровськ приїхали, і вже звідти нас забрали. Там вже неможливо перебувати. Ми ледь дісталися Покровська. Діти дуже страждають, налякані, дім залишили, плачуть. Бомжами стали. Будували усе життя, робили. Слів нема, щоб висловити. Дуже важко", — зі сльозами на очах ділиться емоціями жінка.

Вона каже, що найскладніше було пояснити дітям, адже вони звикли до своїх кімнат, іграшок і ліжечок. Розмову підтримує Олена — вона евакуювалася із сином із Костянтинівського району. Каже, що у селі немає світла, газу і води. Її син уже забув, що таке ходити до школи, а у таких обставинах не може навчатися навіть онлайн.

"Я не із самої Костянтинівки, а із села поблизу. Обстріли страшні. З мого села вже майже усі люди виїхали, залишилися лише дуже похилого віку. Чоловіки деякі залишились. Десь 14 людей залишилося на все село, і все", — ділиться жінка.

Після короткої розмови родини з дітьми пішли на реєстрацію. Вони впевнені, що їм вдасться почати нове життя — винайняти житло, знайти роботу, влаштувати дітей на навчання. Складніша ситуація у людей похилого віку. Але, принаймні зараз, завдяки міжнародним організаціям і волонтерам, вони можуть отримати допомогу і підтримку у, можливо, найскладніший період свого життя.

Нагадаємо, під час однієї з атак окупантів на Покровськ Донецької області було зруйновано шляхопровід "Східний". Наразі рух мостом неможливий.

Як повідомлялося раніше, через постійні бойові дії у Покровську Донецької області зупинилася робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом місто отримувало воду. Відновити її, за даними місцевої влади, неможливо.