Эвакуация из Покровска — как граждан разместили в транзитном центре в Павлограде

Граждан с Покровского направления разместили во временном центре в Павлограде. Фото: Новини.LIVE

Большой автобус с надписью "Эвакуация" прибывает на парковку, из него выходят усталые и встревоженные люди, несут вещи. Жители из Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов района прибывают в Павлоград, где расположен транзитный эвакуационный пункт. По пути из охваченного боевыми действиями региона это первый город, где людям оказывают поддержку и позволяют определиться — что делать дальше.

Всего в Днепропетровской области восемь эвакуационных пунктов. Один из них, расположенный в Павлограде, посетили Новини.LIVE.

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Какую поддержку получают эвакуированные из Покровска

По словам одного из волонтеров эвакопункта, людям сразу по прибытии рекомендуют пройти к палаткам, где есть специально обустроенная зона. Там они могут положить вещи, отдохнуть. Одна из организаций выдает что-то вроде кейтеринга — бутерброды, чай, кофе, чтобы эвакуированные могли с дороги немного поесть и восстановить силы. Затем они могут пройти в следующую палатку на регистрацию.

"Здесь находится Покровская, Донецкая администрации, наши представители, также организация "Человек в беде". Людей регистрируют, что они прибыли в эвакуационный пункт. Покровская администрация регистрирует на эвакуационный поезд, выдают специальные браслеты, чтобы люди могли быстрее организоваться именно на перроне. И отправляют их в Черновицкую область. Донецкая администрация регистрирует людей, которые будут у нас селиться", — рассказывают в волонтерской организации.

Регистрация в эвакуационном пункте. Фото: Новини.LIVE

Специалисты тщательно заполняют документы всем, кого привезли во временный центр. Люди могут выбрать — либо билеты на эвакуационный поезд, либо поселение на несколько дней в Павлограде. Затем от организации "Человек в беде" они оформляют денежную помощь — ее сумма 10 800 грн. Эти средства начисляются на карточку в течение определенного времени.

Жители из горячих точек прибывают в эвакопункт нередко в крайне подавленном состоянии. Как отмечают волонтеры, на месте они могут получить психологические консультации или иную медицинскую помощь. С гражданами работают квалифицированные психологи. В отдельных случаях транспортируют в Днепр при необходимости.

После завершения процесса регистрации эвакуированные идут в следующую палатку, где могут получить продуктовые и гигиенические наборы. Завершается процесс принятия в эвакопункт палаткой, где работает "Каритас-Украина" — организация предоставляет людям горячую еду три раза в день.

Продуктовый набор гуманитарной помощи. Фото: Новини.LIVE

У эвакуированных есть время, чтобы подумать над будущим

Один из волонтеров рассказывает, что после регистрации и горячего обеда каждая семья должна определиться: либо садятся в автобус и едут на железнодорожный вокзал, либо остаются в Павлограде на несколько дней. Если граждане остаются на поселение, то работники персонально размещают каждого во временном центре.

"В транзитном пункте люди могут находиться до трех дней. В этот срок они должны определиться, куда будут направляться дальше. Возможно, у них есть родственники, к которым можно поехать, или хотят за границу. Возможно, у них нет никаких вариантов, то мы их отправляем эвакуационным поездом в Черновицкую область, там находится лагерь с размещением. То есть людей поселяют в общежитиях или домах», — подчеркивает собеседник.

Регистрация эвакуированных граждан. Фото: Новини.LIVE

По его словам, эвакопункт в Павлограде начал работу 21 августа. Ежедневно на регистрацию принимают около 120 человек. Цель волонтеров — оказать помощь всем, кто оказался в беде, и работать до тех пор, пока выезжающие из-под обстрелов люди будут нуждаться в помощи. За все время транзитный пункт в Павлограде принял около двух тысяч человек с Покровского направления.

"У нас работают организации "Право на защиту", "Проліска" и некоторые другие — они предоставляют психологов по необходимости. Также специалисты-психологи работают на локации регистрации, потому что бывает, что человек только что вышел из автобуса, и он уже в отчаянии, в унынии, подавленных чувствах, его нужно стабилизировать. Помощь оказывается на постоянной основе ежедневно", — отмечает волонтер.

Психолог в эвакуационном центре в Павлограде Фото: Новини.LIVE

Люди покидают дома, которые строили всю жизнь

Эвакуированные, которые только что вышли из автобуса — а это преимущественно женщины и дети, разместились вблизи палаток, где им предложили чай, кофе и небольшой перекус. Расстояние от Покровска до Павлограда — около 100 км, ехать около полутора часов. То есть еще утром они были дома и уже сейчас — беженцы. В глазах каждого, даже детей, пытающихся играть, много боли. Ведь люди понимают, что, возможно, в свои дома они не смогут вернуться.

Регистрация граждан в специально обустроенных палатках. Фото: Новини.LIVE

Фотографировать и снимать эвакуированных на улице строго запрещено, поскольку Павлоград также в последние дни подвергается обстрелам. Впрочем, несмотря на волнение, люди готовы делиться своими эмоциями. Оксана рассказала, что эвакуировалась из Мирнограда с четырьмя детьми и внуками, потому что жить в собственном доме уже было невозможно.

"В Мирнограде очень сложная ситуация, мы мучились всю ночь. Обстрелы очень страшные. Утром в Покровск приехали, и уже оттуда нас забрали. Там уже невозможно находиться. Мы едва добрались до Покровска. Дети очень страдают, напуганы, дом оставили, плачут. Бомжами стали. Строили всю жизнь, делали. Слов нет, чтобы выразить", — со слезами на глазах делится эмоциями женщина.

Она говорит, что сложнее всего было объяснить детям, ведь они привыкли к своим комнатам, игрушкам и кроваткам. Разговор поддерживает Елена — она эвакуировалась с сыном из Константиновского района. Говорит, что в селе нет света, газа и воды. Ее сын забыл, что такое ходить в школу, а при таких обстоятельствах не может учиться даже онлайн.

"Я не из самой Константиновки, а из села поблизости. Обстрелы страшные. Из моего села уже почти все люди уехали, остались только пожилые люди. Мужчины некоторые остались. Где-то 14 человек осталось на все село, и все", — делится женщина.

После короткого разговора семьи с детьми пошли на регистрацию. Они уверены, что им удастся начать новую жизнь — снять жилье, найти работу, устроить детей на обучение. Сложнее ситуация у пожилых людей. Но, по крайней мере сейчас, благодаря международным организациям и волонтерам, они могут получить помощь и поддержку в, возможно, самый сложный период своей жизни.

Напомним, во время одной из атак оккупантов на Покровск Донецкой области был разрушен путепровод "Восточный". В настоящее время движение по мосту невозможно.

Как сообщалось ранее, из-за постоянных боевых действий в Покровске Донецкой области остановилась работа модульной фильтрационной станции, благодаря которой в последнее время город получал воду. Восстановить ее, по данным местных властей, невозможно.