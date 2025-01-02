В прифронтовом Покровске выделили заоблачные суммы из бюджета

Люди в Покровске. Фото: REUTERS/Anton Shynkarenko

В Покровске Донецкой области опубликовали информацию о выделении крупных сумм из бюджета. Они пойдут на разные сферы инфраструктуры и обслуживания города.

Об этом говорится в распоряжении Покровского горсовета от 23 декабря 2024 года.

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Куда направят бюджет

15 миллионов гривен — в поддержку средств массовой информации.

73 миллиона гривен — на обеспечение работы водоканала и улучшение системы водоснабжения.

34 миллиона гривен — на проекты благоустройства, включая ремонт общественных пространств и городскую инфраструктуру.

Почти 30 миллионов гривен — в поддержку и модернизацию системы теплоснабжения

Около двух с половиной миллионов гривен — на отдел транспорта горсовета

Более 37 миллионов гривен — на меры по предотвращению ЧС

98,6 миллионов гривен пойдет на меры по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделено

146,9 миллионов гривен — на образование

15,2 миллионов гривен — на здравоохранение

41,8 миллионов гривен — на социальную поддержку

Несмотря на важность финансирования базовых потребностей, выделение значительных средств на благоустройство в городе с поврежденной инфраструктурой выглядит сомнительно. В то же время выплаты чиновникам и депутатам на фоне этих проблем могут вызвать у общины вопросы приоритетов бюджета.

Ранее мы писали, что в начале ноября в Покровске оставалось около 12 тысяч человек. Сейчас город от линии фронта отдаляет всего шесть километров.

Также мы сообщали, что жители Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов района прибывают в Павлоград, где расположен транзитный эвакуационный пункт. По пути из охваченного боевыми действиями региона это первый город, где людям оказывают поддержку и позволяют определиться — что делать дальше.