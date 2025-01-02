В прифронтовом Покровске выделили заоблачные суммы из бюджета

В Покровске из бюджета выделили средства на благоустройство и СМИ
В Покровске Донецкой области опубликовали информацию о выделении крупных сумм из бюджета. Они пойдут на разные сферы инфраструктуры и обслуживания города.
Об этом говорится в распоряжении Покровского горсовета от 23 декабря 2024 года.
Куда направят бюджет
- 15 миллионов гривен — в поддержку средств массовой информации.
- 73 миллиона гривен — на обеспечение работы водоканала и улучшение системы водоснабжения.
- 34 миллиона гривен — на проекты благоустройства, включая ремонт общественных пространств и городскую инфраструктуру.
- Почти 30 миллионов гривен — в поддержку и модернизацию системы теплоснабжения
- Около двух с половиной миллионов гривен — на отдел транспорта горсовета
- Более 37 миллионов гривен — на меры по предотвращению ЧС
- 98,6 миллионов гривен пойдет на меры по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделено
- 146,9 миллионов гривен — на образование
- 15,2 миллионов гривен — на здравоохранение
- 41,8 миллионов гривен — на социальную поддержку
Несмотря на важность финансирования базовых потребностей, выделение значительных средств на благоустройство в городе с поврежденной инфраструктурой выглядит сомнительно. В то же время выплаты чиновникам и депутатам на фоне этих проблем могут вызвать у общины вопросы приоритетов бюджета.
Ранее мы писали, что в начале ноября в Покровске оставалось около 12 тысяч человек. Сейчас город от линии фронта отдаляет всего шесть километров.
Также мы сообщали, что жители Покровска, Мирнограда и других населенных пунктов района прибывают в Павлоград, где расположен транзитный эвакуационный пункт. По пути из охваченного боевыми действиями региона это первый город, где людям оказывают поддержку и позволяют определиться — что делать дальше.
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