Під Покровськом закрилася єдина в Україні шахта коксівного вугілля

Шахта під Покровськом. Фото ілюстративне: metinvest.media

Україна припинила видобуток на шахті коксівного вугілля, яка розташована в районі Покровська. Таке рішення довелося ухвалити через наближення до міста російських загарбників.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 13 січня.

Читайте також:

Шахта під Покровськом припинила роботу

У прифронтовому Покровську розташоване найбільше підприємство з видобутку коксівного вугілля. Зазначається, що підприємство біля Покровська є єдиною шахтою України, яка виробляє коксівне вугілля. Такий його різновид необхідний для сталеливарної промисловості країни.

"Вони всі зараз припинили роботу", — зазначило одне джерело.

Також видання повідомляє, що на шахті немає виробництва, а робітники виконують завдання лише на поверхні. Окрім того, зараз на підприємстві проводять евакуацію обладнання.

У профспілці сталеварів заявили, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2–3 млн тонн у 2025 році з 7,6 млн у 2024 році. Зараз вкрай важливо знайти альтернативні джерела коксівного вугілля з інших місць України.

"Однак імпорт неминуче буде потрібний, що призведе до збільшення витрат", — підсумували журналісти Reuters.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники просуваються до Дніпропетровської області. При цьому вони обходять Покровськ, де їх можуть очікувати складні міські бої.

Нагадуємо, що снайпери ГУР ліквідували групу окупантів під Покровськом.