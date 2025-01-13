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Под Покровском закрылась одна из важнейших для Украины шахт

13 января 2025 20:46
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Под Покровском закрылась единственная в Украине шахта коксующегося угля
Шахта под Покровском. Фото иллюстративное: metinvest.media
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Украина прекратила добычу на шахте коксующегося угля, расположенного в районе Покровска. Такое решение пришлось принять из-за приближения к городу российских захватчиков.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 13 января.

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В прифронтовом Покровске находится крупнейшее предприятие по добыче коксующегося угля. Отмечается, что предприятие возле Покровска является единственной шахтой Украины, производящей коксующийся уголь. Такая его разновидность необходима для сталелитейной промышленности страны.

"Они все сейчас прекратили работу", — отметил один источник.

Также издание сообщает, что на шахте нет производства, а рабочие выполняют задачи только на поверхности. Кроме того, сейчас на предприятии проводится эвакуация оборудования.

В профсоюзе сталеваров заявили, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2-3 млн тонн в 2025 году с 7,6 млн тонн в 2024 году. Сейчас очень важно найти альтернативные источники коксующегося угля из других мест Украины.

"Однако импорт неизбежно потребуется, что приведет к увеличению расходов", — подытожили журналисты Reuters.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продвигаются в Днепропетровскую область. При этом они обходят Покровск, где их могут ждать сложные городские бои.

Напомним, что снайперы ГУР ликвидировали группу оккупантов под Покровском.

уголь шахта оккупанты война в Украине Покровск

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