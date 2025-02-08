Власти Покровска потратят почти 100 тысяч на цветы — тендер

Руины домов в Покровске. Фото: REUTERS/Anton Shynkarenko

Пока российская армия ежедневно обстреливает Покровскую громаду, местные власти тратят средства на странные товары. Так, стало известно, что руководители общины объявили тендер, потому что решили потратить 99 тысяч гривен на закупку цветов.

Об этом стало известно из тендера на закупку цветов, который опубликовали на Dozorro.

Читайте также:

Власть тратит деньги на цветы вместо помощи громаде

Согласно документам, 5 февраля отдел культуры Покровского горсовета заключил договор на приобретение цветочной продукции для награждения. Тендер опубликовали 6 февраля в системе ProZorro, но без использования электронной системы закупок — договор заключили напрямую с ФЛП Тамарой Пирковец из Покровска.

Детали о тендере. Фото: скриншот

Согласно данным YouControl, эта предпринимательница далеко не впервые получает подобные заказы от городских властей — в архивах есть тендеры еще с 2017 года. За это время она заключила 30 договоров с отделом культуры и горсоветом на общую сумму более 2,8 миллиона гривен.

Перечень тендеров с участием Тамары Пирковец с Покровским горсоветом. Фото: скриншот

Согласно последнему контракту в тендере, до 31 декабря 2025 года предпринимательница должна поставить Покровскому городскому совету:

120 роз "Премиум" по 140 гривен за штуку;

80 роз "Эквадор" по 80 гривен;

250 гвоздик "Галанская" по 40 гривен;

100 цветков "Гипсофила" по 80 гривен;

540 хризантем по 90 гривен;

175 единиц зелени для оформления букетов по 16 гривен.

Отметим, что пока местные власти выделяют сотни тысяч гривен на цветы, город страдает от постоянных атак со стороны российской армии. В Покровске уничтожены сотни домов, жители эвакуируются, а предприятия закрываются.

Также напомним, что странные расходы Покровского городского совета — не новое явление. Ранее стало известно о суммах средств, которые распределили на зарплаты чиновникам.

А в июле 2024 года, когда российские войска находились всего в 20 километрах от Покровска, коммунальщики высаживали цветы на клумбах.