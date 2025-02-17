Укрзализныця упрощает закупки - отменены обязательные требования для большинства товаров

Поезд "Укрзализныци". Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ

Правление компании "Укрзализныця" приняло решение прекратить применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции. Также там решили существенно ограничить перечень номенклатур товаров, подлежащих инспекторскому контролю.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"Много лет примерно четверть всей номенклатуры, которую покупала компания, имела отметку "продукция железнодорожного назначения", что требовало прохождения специальной процедуры постановки на производство", — отметили в компании.

Там отметили, что это существенно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков и создавало коррупционные риски. Отныне перечень продукции для инспекторского контроля сокращен до 47 наименований. И только этот перечень будет подпадать под необходимость осуществления постановки на производство.

"Мы исключили из этого перечня всю продукцию, которая не является специфической железнодорожной и прямо не влияет на безопасность движения. Это существенно упрощает для многих поставщиков участие в наших тендерных процедурах", — отметил директор по закупкам "Укрзализныци" Александр Наход.

Новый перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю появится на сайте компании. Следующим шагом в УЗ анонсировали значительное сокращение перечня продукции, требующей условного номера.

В компании добавили, что уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество.

Скриншот поста УЗ

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