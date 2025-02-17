Укрзализныця упрощает закупки - отменены обязательные требования для большинства товаров

Укрзализныця упростила требования во время закупок — детали
Правление компании "Укрзализныця" приняло решение прекратить применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции. Также там решили существенно ограничить перечень номенклатур товаров, подлежащих инспекторскому контролю.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 17 февраля.
Изменения в требованиях закупок для Укрзализныци
"Много лет примерно четверть всей номенклатуры, которую покупала компания, имела отметку "продукция железнодорожного назначения", что требовало прохождения специальной процедуры постановки на производство", — отметили в компании.
Там отметили, что это существенно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков и создавало коррупционные риски. Отныне перечень продукции для инспекторского контроля сокращен до 47 наименований. И только этот перечень будет подпадать под необходимость осуществления постановки на производство.
"Мы исключили из этого перечня всю продукцию, которая не является специфической железнодорожной и прямо не влияет на безопасность движения. Это существенно упрощает для многих поставщиков участие в наших тендерных процедурах", — отметил директор по закупкам "Укрзализныци" Александр Наход.
Новый перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю появится на сайте компании. Следующим шагом в УЗ анонсировали значительное сокращение перечня продукции, требующей условного номера.
В компании добавили, что уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество.
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