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Укрзализныця упростила требования во время закупок — детали

17 февраля 2025 14:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Укрзализныця упрощает закупки - отменены обязательные требования для большинства товаров
Поезд "Укрзализныци". Иллюстративное фото: пресс-служба УЗ
Евгения Брюховецкая - редактор

Правление компании "Укрзализныця" приняло решение прекратить применять при закупках требования по железнодорожному назначению продукции. Также там решили существенно ограничить перечень номенклатур товаров, подлежащих инспекторскому контролю.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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"Много лет примерно четверть всей номенклатуры, которую покупала компания, имела отметку "продукция железнодорожного назначения", что требовало прохождения специальной процедуры постановки на производство", — отметили в компании.

Там отметили, что это существенно усложняло участие в тендерах для большинства производителей и поставщиков и создавало коррупционные риски. Отныне перечень продукции для инспекторского контроля сокращен до 47 наименований. И только этот перечень будет подпадать под необходимость осуществления постановки на производство.

"Мы исключили из этого перечня всю продукцию, которая не является специфической железнодорожной и прямо не влияет на безопасность движения. Это существенно упрощает для многих поставщиков участие в наших тендерных процедурах", — отметил директор по закупкам "Укрзализныци" Александр Наход.

Новый перечень продукции, подлежащей инспекторскому контролю появится на сайте компании. Следующим шагом в УЗ анонсировали значительное сокращение перечня продукции, требующей условного номера.

В компании добавили, что уменьшение требований к участникам и усиление входного контроля упростит участие в тендерных процедурах, повысит конкуренцию в торгах и обеспечит необходимое качество.

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Скриншот поста УЗ

Напомним, Закарпатский областной краеведческий музей обнародовал тендер на автомобиль за почти 2 миллиона гривен.

Также мы писали, что руководство Покровской общины объявило тендер на закупку цветов на 99 тысяч гривен в то время, как город активно ежедневно обстреливают россияне.

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