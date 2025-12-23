Пасажирські поїзди затримуються до трьох годин через ремонт колії у Коростені

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Поблизу Коростеня залізничники продовжують відновлювати інфраструктуру після пошкоджень від російської атаки, однак роботи ускладнює постійна активність ворожих безпілотників у цьому районі. Через це низка поїздів прибудуть зі значною затримкою та зміною маршруту.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Через загрозу повторних атак ремонтні бригади змушені діяти з паузами — відновлення щоразу поновлюють лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.

Через це пасажирські поїзди зараз тимчасово перенаправляють альтернативним маршрутом через Фастів. Це своєю чергою призводить до затримок до трьох годин, що пов’язано з видовженим шляхом і необхідністю додаткових стиковок.

Відомо, що наразі альтернативним маршрутом рухаються поїзди:

№107 Київ – Солотвино

№741 Київ – Львів

№7 Київ – Чернівці

№43/49 Черкаси – Івано-Франківськ

№97 Київ – Ковель

№29 Київ – Ужгород

№707 Київ – Івано-Франківськ

№67/19 Київ – Варшава, Холм

№51 Київ – Перемишль,

№15 Харків – Ворохта

№91 Київ – Львів

№10 Будапешт – Київ

№64 Перемишль – Харків

№120 Холм – Дніпро

№18 Ужгород – Харків

№2/124 Ворохта – Харків

№16 Ворохта – Харків

№750 Ужгород – Київ

№029Д Київ – Ужгород

№707П Київ – Івано-Франківськ

№123Л Івано-Франківськ – Харків.

Для пасажирів, які прямують до Коростеня, запроваджено тимчасову схему з пересадкою на приміський поїзд через Шепетівку. Такий самий порядок діє і для поїздок у зворотному напрямку.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, стало відомо про аварію на залізниці у Житомирській області.

Згодом стало відомо, що зійшов з рейок вантажний поїзд біля Коростеня внаслідок удару БпЛА.