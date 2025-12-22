На Житомирщині вантажний поїзд зійшов з рейок — в Укрзалізниці назвали причину

Схід вантажного поїзда під Житомиром — в УЗ назвали причину
У Житомирській області у понеділок, 22 грудня, з рейок зійшов вантажний поїзд. За попередньою інформацією, його атакували російські окупанти.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Атака дрона на поїзд у Житомирській області
Наразі тривають слідчі дії щодо причин сходження поїзда з рейок. Більше деталей нададуть правоохоронці та спеціальні служби.
"Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БпЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд "Харків — Ужгород". Внаслідок інциденту є постраждалі.
А 6 грудня російські окупанти атакували залізничний вокзал у Фастові Київської області.
