Схід вантажного поїзда під Житомиром — в УЗ назвали причину

Схід вантажного поїзда під Житомиром — в УЗ назвали причину

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 09:06
На Житомирщині вантажний поїзд зійшов з рейок — в Укрзалізниці назвали причину
Наслідки російського удару по поїзду. Фото архівне: Укрзалізниця

У Житомирській області у понеділок, 22 грудня,  з рейок зійшов вантажний поїзд. За попередньою інформацією, його атакували російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Читайте також:

Атака дрона на поїзд у Житомирській області

Наразі тривають слідчі дії щодо причин сходження поїзда з рейок. Більше деталей нададуть правоохоронці та спеціальні служби.

"Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації — ймовірно БпЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд "Харків — Ужгород". Внаслідок інциденту є постраждалі.

А 6 грудня російські окупанти атакували залізничний вокзал у Фастові Київської області.

Укрзалізниця Україна поїзди обстріли Житомирська область дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
