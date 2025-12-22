В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов — в Укрзализныце назвали причину

Сход грузового поезда под Житомиром — в УЗ назвали причину
В Житомирской области в понедельник, 22 декабря, с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительной информации, его атаковали российские оккупанты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Атака дрона на поезд в Житомирской области
Сейчас продолжаются следственные действия относительно причин схода поезда с рельсов. Больше деталей предоставят правоохранители и специальные службы.
"Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации — вероятно БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
Напомним, утром на Житомирщине с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород". В результате инцидента есть пострадавшие.
А 6 декабря российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области.
