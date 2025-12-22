Видео
Главная Новости дня Сход грузового поезда под Житомиром — в УЗ назвали причину

Сход грузового поезда под Житомиром — в УЗ назвали причину

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 09:06
В Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов — в Укрзализныце назвали причину
Последствия российского удара по поезду. Фото архивное: Укрзализныця

В Житомирской области в понедельник, 22 декабря, с рельсов сошел грузовой поезд. По предварительной информации, его атаковали российские оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Читайте также:

Атака дрона на поезд в Житомирской области

Сейчас продолжаются следственные действия относительно причин схода поезда с рельсов. Больше деталей предоставят правоохранители и специальные службы.

"Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации — вероятно БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

null
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, утром на Житомирщине с рельсов сошел грузовой поезд "Харьков — Ужгород". В результате инцидента есть пострадавшие.

А 6 декабря российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
