Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Житомирщине с рельсов сошли два поезда — есть пострадавшие

На Житомирщине с рельсов сошли два поезда — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:03
Два поезда сошли с рельсов возле Коростеня 22 декабря - пострадали три человека
Поезд Укрзализныци в сине-белых цветах. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Telegram

В понедельник утром, 22 декабря, в Житомирской области с рельсов сошли грузовой поезд и локомотив пассажирского поезда. Инцидент произошел возле населенного пункта Коростень, сейчас уже известно о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця". 

Реклама
Читайте также:

Что известно об инциденте с поездами на Житомирщине 22 декабря

"Неподалеку Коростеня — сход грузового поезда. Причины уточняются. Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", — говорится в сообщении.

Известно, что среди пассажиров — без травмированных. Только одна пассажирка имеет порез стеклом, ей оказали помощь на месте.

В то же время травмирована бригада грузового поезда, а именно — машинист и помощник. Обоих госпитализировали.

"Влияние на движение: с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 (его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляем по объездному маршруту). Также будет влияние для ряда следующих поездов — уже сейчас перенаправляем через Шепетовку, Казатин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов", — предупредили в компании.

Таким образом, через Фастов вместо Коростеня отправляются следующие поезда:

  • №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
  • №92 Львов - Киев;
  • №30 Ужгород — Киев;
  • №8/150 Черновцы — Киев;
  • №52 Перемышль — Киев;
  • №68/20 Варшава, Холм — Киев;
  • №108 Солотвино — Киев.

"Поезд №98 Ковель — Киев мы как исключение пропустим через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше. По станции Шепетовка организуем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня — и аналогично в обратном направлении", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что работают одновременно как над быстрым восстановлением движения на поврежденном участке, так и над ускорением поездов, которые вынужденно курсируют в объезд.

Напомним, что ночью, 19 декабря, россияне атаковали Одессу и область. Под прицел попала железнодорожная инфраструктура, вследствие которого было изменено расписание пригородных поездов.

Также мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили, почему могут высадить человека из поезда в 2026 году.

Укрзализныця авария поезда Житомирская область поезд пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации