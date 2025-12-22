Два поезда сошли с рельсов возле Коростеня 22 декабря - пострадали три человека

На Житомирщине с рельсов сошли два поезда — есть пострадавшие
В понедельник утром, 22 декабря, в Житомирской области с рельсов сошли грузовой поезд и локомотив пассажирского поезда. Инцидент произошел возле населенного пункта Коростень, сейчас уже известно о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщает "Укрзализныця".
Что известно об инциденте с поездами на Житомирщине 22 декабря
"Неподалеку Коростеня — сход грузового поезда. Причины уточняются. Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", — говорится в сообщении.
Известно, что среди пассажиров — без травмированных. Только одна пассажирка имеет порез стеклом, ей оказали помощь на месте.
В то же время травмирована бригада грузового поезда, а именно — машинист и помощник. Обоих госпитализировали.
"Влияние на движение: с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 (его уже отвели на соседнюю станцию и перенаправляем по объездному маршруту). Также будет влияние для ряда следующих поездов — уже сейчас перенаправляем через Шепетовку, Казатин, Фастов. Задержки ожидаются от 3 часов", — предупредили в компании.
Таким образом, через Фастов вместо Коростеня отправляются следующие поезда:
- №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;
- №92 Львов - Киев;
- №30 Ужгород — Киев;
- №8/150 Черновцы — Киев;
- №52 Перемышль — Киев;
- №68/20 Варшава, Холм — Киев;
- №108 Солотвино — Киев.
"Поезд №98 Ковель — Киев мы как исключение пропустим через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше. По станции Шепетовка организуем пересадку на пригородный шаттл в направлении Коростеня — и аналогично в обратном направлении", — говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" добавили, что работают одновременно как над быстрым восстановлением движения на поврежденном участке, так и над ускорением поездов, которые вынужденно курсируют в объезд.
