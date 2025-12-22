Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Житомирщині з рейок зійшли два поїзди — є постраждалі

На Житомирщині з рейок зійшли два поїзди — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 06:03
Два поїзди зійшли з рейок біля Коростеня 22 грудня - постраждали три людини
Поїзд Укрзалізниці у синьо-білих кольорах. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Telegram

У понеділок зранку, 22 грудня, у Житомирській області з рейок зійшли вантажний поїзд та локомотив пасажирського потягу. Інцидент стався біля населенного пункту Коростень, наразі вже відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про інцидент з поїздами на Житомирщині 22 грудня

"Неподалік Коростеня — схід вантажного поїзда. Причини уточнюються. Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що серед пасажирів — без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надали допомогу на місті.

Водночас травмовано бригаду вантажного поїзда, а саме — машиніста та помічника. Обох шпиталізували.

"Вплив на рух: із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляємо об'їзним маршрутом). Також буде вплив для низки наступних поїздів — вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин", — попередили у компанії.

Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають наступні поїзди:

  • №1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;
  • №44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;
  • №92 Львів — Київ;
  • №30 Ужгород — Київ;
  • №8/150 Чернівці — Київ;
  • №52 Перемишль — Київ;
  • №68/20 Варшава, Холм — Київ;
  • №108 Солотвино — Київ.

"Поїзд №98 Ковель — Київ ми як виключення пропустимо через Житомир, тут затримка буде дещо меншою. По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня — і аналогічно в зворотному напрямку", — сказано у дописі.

В "Укрзалізниці" додали, що працюють одночасно як над найшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці, так і над прискоренням поїздів, які вимушено курсують в об'їзд.

Нагадаємо, що вночі, 19 грудня, росіяни атакували Одесу та область. Під приціл потрапила залізнична інфраструктура, внаслідок якого було змінено розклад приміських поїздів.

Також ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому можуть висадити особу з поїзда у 2026 році.

Укрзалізниця аварія поїзди Житомирська область потяг постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації