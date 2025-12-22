Два поїзди зійшли з рейок біля Коростеня 22 грудня - постраждали три людини

Поїзд Укрзалізниці у синьо-білих кольорах. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Telegram

У понеділок зранку, 22 грудня, у Житомирській області з рейок зійшли вантажний поїзд та локомотив пасажирського потягу. Інцидент стався біля населенного пункту Коростень, наразі вже відомо про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".

Що відомо про інцидент з поїздами на Житомирщині 22 грудня

"Неподалік Коростеня — схід вантажного поїзда. Причини уточнюються. Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що серед пасажирів — без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надали допомогу на місті.

Водночас травмовано бригаду вантажного поїзда, а саме — машиніста та помічника. Обох шпиталізували.

"Вплив на рух: із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляємо об'їзним маршрутом). Також буде вплив для низки наступних поїздів — вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин", — попередили у компанії.

Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають наступні поїзди:

№1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;

№92 Львів — Київ;

№30 Ужгород — Київ;

№8/150 Чернівці — Київ;

№52 Перемишль — Київ;

№68/20 Варшава, Холм — Київ;

№108 Солотвино — Київ.

"Поїзд №98 Ковель — Київ ми як виключення пропустимо через Житомир, тут затримка буде дещо меншою. По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня — і аналогічно в зворотному напрямку", — сказано у дописі.

В "Укрзалізниці" додали, що працюють одночасно як над найшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці, так і над прискоренням поїздів, які вимушено курсують в об'їзд.

Нагадаємо, що вночі, 19 грудня, росіяни атакували Одесу та область. Під приціл потрапила залізнична інфраструктура, внаслідок якого було змінено розклад приміських поїздів.

Також ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому можуть висадити особу з поїзда у 2026 році.