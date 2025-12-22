Два поїзди зійшли з рейок біля Коростеня 22 грудня - постраждали три людини

На Житомирщині з рейок зійшли два поїзди — є постраждалі
У понеділок зранку, 22 грудня, у Житомирській області з рейок зійшли вантажний поїзд та локомотив пасажирського потягу. Інцидент стався біля населенного пункту Коростень, наразі вже відомо про постраждалих.
Про це у Telegram повідомляє "Укрзалізниця".
Що відомо про інцидент з поїздами на Житомирщині 22 грудня
"Неподалік Коростеня — схід вантажного поїзда. Причини уточнюються. Через "негабарит" по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив", — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що серед пасажирів — без травмованих. Лише одна пасажирка має поріз склом, їй надали допомогу на місті.
Водночас травмовано бригаду вантажного поїзда, а саме — машиніста та помічника. Обох шпиталізували.
"Вплив на рух: із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 (його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляємо об'їзним маршрутом). Також буде вплив для низки наступних поїздів — вже зараз перенаправляємо через Шепетівку, Козятин, Фастів. Затримки очікуються від 3 годин", — попередили у компанії.
Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають наступні поїзди:
- №1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта;
- №44/50 Івано-Франківськ — Черкаси;
- №92 Львів — Київ;
- №30 Ужгород — Київ;
- №8/150 Чернівці — Київ;
- №52 Перемишль — Київ;
- №68/20 Варшава, Холм — Київ;
- №108 Солотвино — Київ.
"Поїзд №98 Ковель — Київ ми як виключення пропустимо через Житомир, тут затримка буде дещо меншою. По станції Шепетівка організовуємо пересадку на приміський шатл в напрямку Коростеня — і аналогічно в зворотному напрямку", — сказано у дописі.
В "Укрзалізниці" додали, що працюють одночасно як над найшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці, так і над прискоренням поїздів, які вимушено курсують в об'їзд.
