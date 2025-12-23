Пассажирские поезда задерживаются до трех часов из-за ремонта пути в Коростене

Укрзализныця предупредила о задержках поездов и смене маршрутов
Вблизи Коростеня железнодорожники продолжают восстанавливать инфраструктуру после повреждений от российской атаки, однако работы затрудняет постоянная активность вражеских беспилотников в этом районе. Из-за этого ряд поездов прибудут со значительной задержкой и изменением маршрута.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В Укрзализныце предупредили об изменении графиков движения и маршрута поездов
Из-за угрозы повторных атак ремонтные бригады вынуждены действовать с паузами — восстановление каждый раз возобновляют только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.
Поэтому пассажирские поезда сейчас временно перенаправляют альтернативным маршрутом через Фастов. Это в свою очередь приводит к задержкам до трех часов, что связано с удлиненным путем и необходимостью дополнительных стыковок.
Известно, что сейчас альтернативным маршрутом движутся поезда:
- №107 Киев — Солотвино
- №741 Киев — Львов
- №7 Киев — Черновцы
- №43/49 Черкассы — Ивано-Франковск
- №97 Киев — Ковель
- №29 Киев — Ужгород
- №707 Киев — Ивано-Франковск
- №67/19 Киев — Варшава, Холм
- №51 Киев — Перемышль
- №15 Харьков — Ворохта
- №91 Киев — Львов
- №10 Будапешт — Киев
- №64 Перемышль — Харьков
- №120 Холм — Днепр
- №18 Ужгород — Харьков
- №2/124 Ворохта — Харьков
- №16 Ворохта — Харьков
- №750 Ужгород — Киев
- №029Д Киев — Ужгород
- №707П Киев — Ивано-Франковск
- №123Л Ивано-Франковск — Харьков.
Для пассажиров, следующих в Коростень, введена временная схема с пересадкой на пригородный поезд через Шепетовку. Такой же порядок действует и для поездок в обратном направлении.
Напомним, вчера, 22 декабря, стало известно об аварии на железной дороге в Житомирской области.
Впоследствии стало известно, что сошел с рельсов грузовой поезд возле Коростеня в результате удара БпЛА.
Читайте Новини.LIVE!