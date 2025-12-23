Видео
Главная Новости дня Укрзализныця предупредила о задержках поездов и смене маршрутов

Укрзализныця предупредила о задержках поездов и смене маршрутов

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:31
Пассажирские поезда задерживаются до трех часов из-за ремонта пути в Коростене
Поезд. Фото: Укрзализныця

Вблизи Коростеня железнодорожники продолжают восстанавливать инфраструктуру после повреждений от российской атаки, однако работы затрудняет постоянная активность вражеских беспилотников в этом районе. Из-за этого ряд поездов прибудут со значительной задержкой и изменением маршрута.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также:

В Укрзализныце предупредили об изменении графиков движения и маршрута поездов

Из-за угрозы повторных атак ремонтные бригады вынуждены действовать с паузами — восстановление каждый раз возобновляют только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

Поэтому пассажирские поезда сейчас временно перенаправляют альтернативным маршрутом через Фастов. Это в свою очередь приводит к задержкам до трех часов, что связано с удлиненным путем и необходимостью дополнительных стыковок.

Известно, что сейчас альтернативным маршрутом движутся поезда:

  • №107 Киев — Солотвино
  • №741 Киев — Львов
  • №7 Киев — Черновцы
  • №43/49 Черкассы — Ивано-Франковск
  • №97 Киев — Ковель
  • №29 Киев — Ужгород
  • №707 Киев — Ивано-Франковск
  • №67/19 Киев — Варшава, Холм
  • №51 Киев — Перемышль 
  • №15 Харьков — Ворохта
  • №91 Киев — Львов
  • №10 Будапешт — Киев
  • №64 Перемышль — Харьков
  • №120 Холм — Днепр
  • №18 Ужгород — Харьков
  • №2/124 Ворохта — Харьков
  • №16 Ворохта — Харьков
  • №750 Ужгород — Киев
  • №029Д Киев — Ужгород
  • №707П Киев — Ивано-Франковск
  • №123Л Ивано-Франковск — Харьков.

Для пассажиров, следующих в Коростень, введена временная схема с пересадкой на пригородный поезд через Шепетовку. Такой же порядок действует и для поездок в обратном направлении.

Напомним, вчера, 22 декабря, стало известно об аварии на железной дороге в Житомирской области.

Впоследствии стало известно, что сошел с рельсов грузовой поезд возле Коростеня в результате удара БпЛА.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
