Пассажирские поезда задерживаются до трех часов из-за ремонта пути в Коростене

Вблизи Коростеня железнодорожники продолжают восстанавливать инфраструктуру после повреждений от российской атаки, однако работы затрудняет постоянная активность вражеских беспилотников в этом районе. Из-за этого ряд поездов прибудут со значительной задержкой и изменением маршрута.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Из-за угрозы повторных атак ремонтные бригады вынуждены действовать с паузами — восстановление каждый раз возобновляют только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

Поэтому пассажирские поезда сейчас временно перенаправляют альтернативным маршрутом через Фастов. Это в свою очередь приводит к задержкам до трех часов, что связано с удлиненным путем и необходимостью дополнительных стыковок.

Известно, что сейчас альтернативным маршрутом движутся поезда:

№107 Киев — Солотвино

№741 Киев — Львов

№7 Киев — Черновцы

№43/49 Черкассы — Ивано-Франковск

№97 Киев — Ковель

№29 Киев — Ужгород

№707 Киев — Ивано-Франковск

№67/19 Киев — Варшава, Холм

№51 Киев — Перемышль

№15 Харьков — Ворохта

№91 Киев — Львов

№10 Будапешт — Киев

№64 Перемышль — Харьков

№120 Холм — Днепр

№18 Ужгород — Харьков

№2/124 Ворохта — Харьков

№16 Ворохта — Харьков

№750 Ужгород — Киев

№029Д Киев — Ужгород

№707П Киев — Ивано-Франковск

№123Л Ивано-Франковск — Харьков.

Для пассажиров, следующих в Коростень, введена временная схема с пересадкой на пригородный поезд через Шепетовку. Такой же порядок действует и для поездок в обратном направлении.

Напомним, вчера, 22 декабря, стало известно об аварии на железной дороге в Житомирской области.

Впоследствии стало известно, что сошел с рельсов грузовой поезд возле Коростеня в результате удара БпЛА.