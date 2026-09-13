Дрон РФ міг атакувати дипломатичний поїзд у Ягодині - Укрзалізниця

Зруйнований вагон потягу. Ілюстративне фото: Укрзалізниця/Facebook

Російський реактивний безпілотник, який вранці атакував локомотив Укрзалізниці поблизу польського кордону, міг бути націлений на дипломатичний поїзд із європейськими високопосадовцями. На момент атаки поблизу станції Ягодин перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС, колишні європейські лідери, зокрема експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, а також колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Про це повідомила Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

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Дипломатичний поїзд залишив станцію раніше

В компанії "Укрзалізниця" зазначили, що незадовго до удару по локомотиву на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були радники з питань безпеки кількох держав-членів Європейського Союзу та колишні європейські очільники.

Серед пасажирів був колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин безпосередньо під час атаки, їхав колишній директор Центрального розвідувального управління США — Девід Петреус.

УЗ повідомили, що дипломатичний поїзд вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійний перегляд графіків руху в умовах російських атак. У компанії припускають, що мішенню російського безпілотника міг бути саме цей поїзд.

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Сигнал про евакуацію дали за 15 хвилин до удару

Російський реактивний дрон, який атакував локомотив, виявив диспетчер Центральної моніторингової групи Укрзалізниці. Після виявлення загрози залізничники оперативно передали команду на евакуацію пасажирів. Компанія повідомила, що відповідний сигнал надійшов приблизно за 15 хвилин до того, як безпілотник влучив у локомотив.

В Укрзалізниці наголосили, що залізничники постійно корегують графіки руху поїздів залежно від безпекової ситуації та доступності залізничних шляхів.

"Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються", — зазначили в компанії.

Допис компанії "Укрзалізниця". Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що серед пасажирів цього спецпоїзда перебував і депутат німецького Бундестагу від партії "Зелених" Робін Вагенер. Він назвав атаку небезпечною ескалацією з боку Росії та наголосив, що Москва дедалі ближче наближає війну до кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Новини.LIVE інформували, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на російський удар по пасажирському поїзду Київ — Варшава. Він назвав атаку безглуздою та зазначив, що українці щодня стикаються з подібними російськими ударами по цивільній інфраструктурі.