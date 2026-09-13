Дрон РФ мог атаковать дипломатический поезд в Ягодине — Укрзализныця

Разрушенный вагон поезда. Иллюстративное фото: Укрзализныця/Facebook

Российский реактивный беспилотник, который утром атаковал локомотив Укрзализныци вблизи польской границы, мог быть нацелен на дипломатический поезд с европейскими высокопоставленными чиновниками. На момент атаки вблизи станции Ягодин находились советники по вопросам безопасности нескольких стран ЕС, бывшие европейские лидеры, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, а также бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщила Укрзализныця, передает Новини.LIVE.

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Дипломатический поезд покинул станцию раньше

В компании "Укрзализныця" отметили, что незадолго до удара по локомотиву на станции Ягодин находился дипломатический поезд, на борту которого были советники по вопросам безопасности нескольких государств-членов Европейского Союза и бывшие европейские лидеры.

Среди пассажиров был бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде, который находился на станции Ягодин непосредственно во время атаки, ехал бывший директор Центрального разведывательного управления США — Дэвид Петреус.

УЗ сообщили, что дипломатический поезд отправился со станции раньше запланированного времени из-за постоянного пересмотра расписаний движения в условиях российских атак. В компании предполагают, что целью российского беспилотника мог быть именно этот поезд.

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Сигнал об эвакуации был дан за 15 минут до удара

Российский реактивный дрон, атаковавший локомотив, обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы Укрзализныци. После обнаружения угрозы железнодорожники оперативно передали команду на эвакуацию пассажиров. Компания сообщила, что соответствующий сигнал поступил примерно за 15 минут до того, как беспилотник поразил локомотив.

В Укрзализныце подчеркнули, что железнодорожники постоянно корректируют графики движения поездов в зависимости от ситуации с безопасностью и доступности железнодорожных путей.

"Многочисленные попытки врага атаковать гражданский подвижной состав продолжаются", — отметили в компании.

Сообщение компании Укрзализныця. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что среди пассажиров этого спецпоезда находился и депутат немецкого Бундестага от партии "Зеленых" Робин Вагенер. Он назвал атаку опасной эскалацией со стороны России и подчеркнул, что Москва все ближе подводит войну к границам Европейского Союза и НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на российский удар по пассажирскому поезду Киев — Варшава. Он назвал атаку бессмысленной и отметил, что украинцы ежедневно сталкиваются с подобными российскими ударами по гражданской инфраструктуре.