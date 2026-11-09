Чоловік виходить з укриття. Фото: Новини.LIVE

CEO Sigma+ Анна Лаєвська повідомила, що в Україні покупці змінили вимоги до житла. Наразі при виборі квартири люди звертають увагу на наявність укриття, інфраструктуру житлового комплексу та автономність будівлі.

Про це вона заявила в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик 5 листопада, під час Українського інвестиційно-будівельного конгресу UIBC 2026.

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По яким критеріям люди обирають житло

Голови Комітету Конфедерації Будівельників України з питань девелопменту Анна Лаєвська повідомила журналістці Новини.LIVE Анні Сірик, що через повномасштабну війну українці змінили свої вимоги до житла. Покупці тепер звертають увагу на наявність укриття, безпеку будівлі та технологію будівництва.

Люди скептично ставляться до покупки квартири в панельних будинках, адже є високий ризик їх руйнування в разі влучання боєприпасу. Також пріоритет при покупці житла — це автономність та енергоефективність.

Зокрема, українців цікавить, чи має будинок резервне живлення, чи справно працюють системи опалення, а також чи забезпечений він системами пожежної безпеки, освітленням і сигналізацією. Для покупців важлива інфраструктура на території житлового комплексу, а саме: наявність шкіл, дитячих садочків, супермаркетів та побутових послуг.

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Ми писали, що прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що через атаки РФ зруйновано або пошкоджено понад мільйон квадратних метрів об'єктів нерухомості. Він назвав це ударами по українській економіці та виснаженням українців.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що встановлення укриттів є необхідністю. Такі споруди мають будуватись та фінансуватись військовими й міськими адміністраціями.