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Главная Новости дня Укрытие и автономное энергоснабжение стали приоритетами: CEO Sigma+ о требованиях к жилью

Укрытие и автономное энергоснабжение стали приоритетами: CEO Sigma+ о требованиях к жилью

Ua ru
9 ноября 2026 19:15
Эксклюзив
Укрытие и автономное энергоснабжение стали приоритетами: Лаевская о требованиях к жилью Новини.LIVE
Мужчина выходит из укрытия. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор Sigma+ Анна Лаевская сообщила, что в Украине у покупателей изменились требования к жилью. Сейчас при выборе квартиры люди обращают внимание на наличие укрытия, инфраструктуру жилого комплекса и автономность здания.

Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык 5 ноября во время Украинского инвестиционно-строительного конгресса UIBC 2026.

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По каким критериям люди выбирают жилье

Председатель Комитета Конфедерации строителей Украины по вопросам девелопмента Анна Лаевская сообщила журналистке Новини.LIVE Анне Сирык, что из-за полномасштабной войны украинцы изменили свои требования к жилью. Покупатели теперь обращают внимание на наличие укрытия, безопасность здания и технологию строительства.

Люди скептически относятся к покупке квартиры в панельных домах, ведь существует высокий риск их разрушения в случае попадания боеприпаса. Также приоритетом при покупке жилья являются автономность и энергоэффективность.

В частности, украинцев интересует, есть ли в доме резервное электроснабжение, исправно ли работают системы отопления, а также обеспечен ли он системами пожарной безопасности, освещением и сигнализацией. Для покупателей важна инфраструктура на территории жилого комплекса, а именно: наличие школ, детских садов, супермаркетов и бытовых услуг.

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Это позволяет жильцам получать необходимые услуги рядом с домом, не тратя время на поездки по городу во время обстрелов и нестабильной ситуации.

Мы писали, что премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что из-за атак РФ разрушено или повреждено более миллиона квадратных метров объектов недвижимости. Он назвал это ударами по украинской экономике и истощением украинцев.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что создание укрытий является необходимостью. Такие сооружения должны строиться и финансироваться военными и городскими администрациями.

Украина жилье война в Украине укрытия квартира аренда жилья
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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