Підготовка укриттів до зими: Лубінець закликав змінити підхід

Омбудсмен України Дмитро Лубінець. Фото: кадр з відео

Українські бомбосховища слід терміново об'єднати з "Пунктами незламності" напередодні складної зими, адже людям дедалі частіше доведеться там ночувати. Темпи ремонту захисних споруд наразі вкрай повільні, тож якщо країна сподіватиметься лише на допомогу партнерів, то справа рушить з місця за 100, а то й за 150 років.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE висловив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Укриття в Україні мають бути повністю укомплектованими

Усі захисні споруди та бомбосховища в Україні необхідно терміново підготувати до тривалого перебування громадян, інтегрувавши в них функції пунктів обігріву. За словами Дмитра Лубінця, через імовірне посилення ворожих атак у холодний період цивільне населення стикнеться з необхідністю проводити під землею цілі ночі, а не просто перечікувати небезпеку протягом кількох годин.

На думку посадовця, нинішній розподіл, за якого укриття та "Пункти незламності" існують окремо одне від одного, є неприпустимим в умовах постійних обстрілів. Сховища повинні мати базову інфраструктуру для повноцінної ночівлі такі як: системи опалення, електропостачання, стійкий мобільний зв'язок, а також недоторканні запаси продовольства, питної води та медичних препаратів.

"Тому ми повинні готувати, що у нас кожне укриття, кожне бомбосховище, по-перше, повинно перетворитися на "Пункт незламності", де елементарно повинно бути тепло, мобільний зв'язок, електроенергія, якась елементарна їжа, вода і обов'язково повинні бути ліки, засоби лікування. У нас "Пункти незламності" та укриття це абсолютно дві різні речі. На мій погляд, це давним-давно треба було поєднати, знову ж таки, в розумінні того, що відбувається", — підкреслив Лубінець.

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Україна не має часу на очікування допомоги від партнерів

Також Дмитро Лубінець застеріг від надій виключно на закордонну фінансову та матеріальну підтримку. Він зауважив, що така позиція загрожує розтягнути облаштування безпечних локацій на десятиліття, бо країна уже стикається з критичним браком часу на підготовку.

"Якщо такими темпами рухатись і сподіватися, що наші міжнародні партнери для нас відремонтують всі укриття в цій державі, я думаю, що років десь 100-150 нам треба ще почекати. Боюсь, що у нас з вами не те, що немає років, у нас місяців немає", — наголосив посадовець.

Він додав, що загроза посилення ударів вимагає приймати практичні рішення вже зараз, без зволікань.

"Це при тому, що напередодні дуже важкої зими ми розуміємо, що обстріли посиляться і автоматично у громадян України буде необхідність все частіше і частіше ночувати. Не перебувати тимчасово, а прямо ночувати в укриттях і бомбосховищах", — зауважив Лубінець.

Новини.LIVE висвітлювали тему критичного стану укриттів та їх кількості в містах, які часто стають мішенню російських обстрілів.

За підсумками минулого року рятувальники ДСНС склали 528 адмінпротоколів через порушення правил утримання та експлуатації бомбосховищ по всій країні. Свій незалежний моніторинг захисних споруд веде й Офіс омбудсмана, передаючи всі зафіксовані факти недбалості правоохоронним органам.

Найгірша динаміка виправлення порушень спостерігається у столиці. З'ясувалося, що в Києві балансоутримувачі виконали лише приблизно 15% приписів та рекомендацій представників омбудсмана. Під час рейдів ревізори також викрили маніпуляції з місткістює. Виявилось, що сховища, які за документами розраховані на сотні цивільних, на практиці здатні розмістити лише невелику частину людей.

Загалом офіційний фонд захисних споруд цивільного захисту налічує десятки тисяч об'єктів, проте ця статистика не показує реальну готовність та цілодобовий доступ до них під час тривог. Офіційні звіти профільних відомств засвідчили суттєвий дисбаланс.