Подготовка укрытий к зиме: Лубинец призвал изменить подход

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Украинские бомбоубежища следует срочно объединить с "Пунктами незламності" в преддверии суровой зимы, ведь людям всё чаще придётся ночевать там. Темпы ремонта защитных сооружений пока крайне низкие, поэтому если страна будет надеяться только на помощь партнеров, то дело сдвинется с мертвой точки через 100, а то и через 150 лет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE высказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Убежища в Украине должны быть полностью укомплектованы

Все защитные сооружения и бомбоубежища в Украине необходимо срочно подготовить к длительному пребыванию граждан, интегрировав в них функции пунктов обогрева. По словам Дмитрия Лубинеца, из-за вероятного усиления вражеских атак в холодное время года гражданское население столкнется с необходимостью проводить под землей целые ночи, а не просто пережидать опасность в течение нескольких часов.

По мнению чиновника, нынешнее разделение, при котором укрытия и «Пункты непоколебимости» существуют отдельно друг от друга, недопустимо в условиях постоянных обстрелов. Убежища должны иметь базовую инфраструктуру для полноценной ночевки, такую как: системы отопления, электроснабжения, стабильная мобильная связь, а также неприкосновенные запасы продовольствия, питьевой воды и медицинских препаратов.

"Поэтому мы должны обеспечить, чтобы каждое укрытие у нас, каждое бомбоубежище, во-первых, должно превратиться в "Пункт незламності", где, как минимум, должно быть тепло, мобильная связь, электроэнергия, какая-то элементарная еда, вода и обязательно должны быть лекарства, средства лечения. У нас "Пункты незламності" и укрытия — это совершенно две разные вещи. На мой взгляд, их давно уже следовало объединить, опять же, с учетом того, что происходит", — подчеркнул Лубинец.

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У Украины нет времени ждать помощи от партнеров

Также Дмитрий Лубинец предостерег от надежд исключительно на зарубежную финансовую и материальную поддержку. Он отметил, что такая позиция грозит затянуть обустройство безопасных локаций на десятилетия, поскольку страна уже сталкивается с критической нехваткой времени на подготовку.

"Если двигаться такими темпами и надеяться, что наши международные партнеры отремонтируют для нас все укрытия в этой стране, я думаю, что нам придется подождать еще где-то 100–150 лет. Боюсь, что у нас с вами не то что нет лет, у нас нет даже месяцев", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что угроза усиления ударов требует принятия практических решений уже сейчас, без промедлений.

"И это при том, что в преддверии очень суровой зимы мы понимаем, что обстрелы усилятся и у граждан Украины автоматически возникнет необходимость всё чаще и чаще ночевать. Не просто временно находиться, а именно ночевать в укрытиях и бомбоубежищах", — отметил Лубинец.

Новини.LIVE освещали тему критического состояния укрытий и их количества в городах, которые часто становятся мишенью российских обстрелов.

По итогам прошлого года спасатели ГСЧС составили 528 административных протоколов за нарушение правил содержания и эксплуатации бомбоубежищ по всей стране. Свой независимый мониторинг защитных сооружений ведет и Офис омбудсмена, передавая все зафиксированные факты халатности правоохранительным органам.

Худшая динамика устранения нарушений наблюдается в столице. Выяснилось, что в Киеве балансодержатели выполнили лишь примерно 15% предписаний и рекомендаций представителей омбудсмена. Во время рейдов ревизоры также выявили манипуляции с вместимостью. Оказалось, что убежища, которые по документам рассчитаны на сотни гражданских лиц, на практике способны разместить лишь небольшую часть людей.

В целом официальный фонд защитных сооружений гражданской защиты насчитывает десятки тысяч объектов, однако эта статистика не отражает реальную готовность и круглосуточный доступ к ним во время тревог. Официальные отчеты профильных ведомств свидетельствуют о существенном дисбалансе.