Лубінець назвав кількість адмінпротоколів, які склали через проблеми укриттів

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Олена Ведмідь/lb.ua

Упродовж минулого року Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) склала 528 адміністративних протоколів, у яких йшлося про порушення вимог до укриттів. Офіс омбудсмена проводить у бомбосховищах перевірки та передає матеріали про виявленні недоліки правоохоронцям.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Марії Гураль повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

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Як омбудсмен контролює стан укриттів

"Направляємо повідомлення, коли вважаємо, що були скоєні не тільки адміністративні правопорушення, а й кримінальні. Направляємо (повідомлення, — Ред.) до органів Національної поліції. Обов'язково направляємо матеріали до Державної служби з надзвичайних ситуацій", — зазначив Уповноважений Верховної Ради із прав людини.

За його словами, повторні перевірки проводитимуть також. Представники Офісу омбудсмена вдруге завітають до укриттів, до стану яких було найбільше критичних зауважень. Тогоріч через неналежне облаштування захисних споруд підготували 13 подань до посадовців. Усі вимоги, про які йшлося в цих документах, уже виконали.

Також Лубінець додав, що за ігнорування зауважень від омбудсмена передбачається відповідальність — справу можуть навіть скерувати до суду:

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"Наступний крок — це складання адміністративного протоколу за невиконання законних вимог Уповноваженого, ну і вже звернення до суду".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця повідомляв, як вирішити проблему з укриттями в Україні. Центральна та місцева влада мають діяти спільно. Неприпустимо, щоб бомбосховища під час повітряних тривог залишалися зачиненими або недоступними для маломобільних людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти та науки України писав, що в Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок. Дошкільний заклад для 140 дітей облаштували у протирадіаційному укритті. Там є не лише навчальні приміщення, а й їдальня, медпункт. До того ж простір інклюзивний.