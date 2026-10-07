Лубинец назвал количество админпротоколов, составленных из-за проблем с убежищами

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Елена Ведмидь/lb.ua

В течение прошлого года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) составила 528 административных протоколов, в которых шла речь о нарушениях требований к убежищам. Офис омбудсмена проводит проверки в бомбоубежищах и передает материалы об обнаруженных недостатках правоохранительным органам.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Марии Гураль сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как омбудсмен контролирует состояние укрытий

"Направляем уведомления, когда считаем, что были совершены не только административные правонарушения, но и уголовные преступления. Направляем (уведомления, — Ред.) в органы Национальной полиции. Обязательно направляем материалы в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям", — отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По его словам, будут проводить и повторные проверки. Представители Офиса омбудсмена во второй раз посетят укрытия, касательно состояния которых было наибольшее количество критических замечаний. В прошлом году из-за ненадлежащего обустройства защитных сооружений подготовили 13 представлений чиновникам. Все требования, о которых шла речь в этих документах, уже выполнили.

Также Лубинец добавил, что за игнорирование замечаний омбудсмена предусматривается ответственность — дело могут даже передать в суд:

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"Следующий шаг — это составление административного протокола за невыполнение законных требований Уполномоченного, ну и уже обращение в суд".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца сообщал, как решить проблему с укрытиями в Украине. Центральные и местные власти должны действовать совместно. Недопустимо, чтобы бомбоубежища во время воздушных тревог оставались закрытыми или недоступными для маломобильных людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины писал, что в Запорожье открыли подземный детский сад. Дошкольное учреждение на 140 детей обустроили в противорадиационном укрытии. Там есть не только учебные помещения, но и столовая, медпункт. К тому же пространство инклюзивное.