Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Укргідрометцентр прогнозує спеку: якою буде погода завтра

Укргідрометцентр прогнозує спеку: якою буде погода завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 21:30
Прогноз погоди в Україні на 21 червня — Укргідрометцентр прогнозує спеку до +33°
Людина на прогулянці. Фото: Полтавська хвиля

Український гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди на добу 21 червня. За даними синоптиків, погодні умови на території країни залишатимуться стабільними, істотних змін атмосферних процесів не очікується.

Про це Укргідрометцентр повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Яких температур варто очікувати

Погодні умови формуватимуться під впливом відносно стабільної повітряної маси, тож істотних змін у погоді не передбачається. Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, у західних областях — південно-східний.

Діденко прогнозує до +33°С: якою буде погода в Україні завтра - фото 1
Погода в Україні на 21 червня. Карта: Укргідрометцентр

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах 12–17°, тоді як у південних регіонах місцями сягатиме до 20°. Вдень повітря прогріється до 24–29°, а на заході та півдні країни подекуди очікується спека до 30–33°.

Погодні умови залишатимуться комфортними для більшості регіонів, однак у південних та західних областях можливе відчутне посилення спеки в денні години.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у країнах Західної Європи фіксується різке потепління, яке синоптики пов’язують із явищем так званого "теплового купола". Через нього температура повітря в окремих регіонах може сягати до +45 °C.    

Раніше Новини.LIVE писали, що в польському селі Цуднохи Вармінсько-Мазурського воєводства 5 червня зафіксували потужне торнадо, яке спричинило серйозні руйнування. Напередодні метеорологічні радари попереджали про підвищений ризик сильних штормів та небезпечних погодних явищ у регіоні. Водночас синоптики зазначали, що реальна інтенсивність негоди виявилася більшою, ніж очікувалося за прогнозами.

 

Укргідрометцентр потепління погода в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації