Прогноз погоди в Україні на 21 червня — Укргідрометцентр прогнозує спеку до +33°

Людина на прогулянці. Фото: Полтавська хвиля

Український гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди на добу 21 червня. За даними синоптиків, погодні умови на території країни залишатимуться стабільними, істотних змін атмосферних процесів не очікується.

Про це Укргідрометцентр повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Яких температур варто очікувати

Погодні умови формуватимуться під впливом відносно стабільної повітряної маси, тож істотних змін у погоді не передбачається. Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, у західних областях — південно-східний.

Погода в Україні на 21 червня. Карта: Укргідрометцентр

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах 12–17°, тоді як у південних регіонах місцями сягатиме до 20°. Вдень повітря прогріється до 24–29°, а на заході та півдні країни подекуди очікується спека до 30–33°.

Погодні умови залишатимуться комфортними для більшості регіонів, однак у південних та західних областях можливе відчутне посилення спеки в денні години.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у країнах Західної Європи фіксується різке потепління, яке синоптики пов’язують із явищем так званого "теплового купола". Через нього температура повітря в окремих регіонах може сягати до +45 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що в польському селі Цуднохи Вармінсько-Мазурського воєводства 5 червня зафіксували потужне торнадо, яке спричинило серйозні руйнування. Напередодні метеорологічні радари попереджали про підвищений ризик сильних штормів та небезпечних погодних явищ у регіоні. Водночас синоптики зазначали, що реальна інтенсивність негоди виявилася більшою, ніж очікувалося за прогнозами.