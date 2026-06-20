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Главная Новости дня Укргидрометцентр прогнозирует жару: какая будет погода завтра

Укргидрометцентр прогнозирует жару: какая будет погода завтра

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 21:30
Прогноз погоды в Украине на 21 июня — Укргидрометцентр прогнозирует жару до +33°
Человек на прогулке. Фото: «Полтавская волна»

Украинский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз погоды на сутки 21 июня. По данным синоптиков, погодные условия на территории страны останутся стабильными, существенных изменений в атмосферных процессах не ожидается.

Об этом Укргидрометцентр сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Каких температур стоит ожидать

Погодные условия будут формироваться под влиянием относительно стабильной воздушной массы, поэтому существенных изменений в погоде не предвидится. Ветер будет преобладать северного направления со скоростью 5–10 м/с, в западных областях — юго-восточного.

Діденко прогнозує до +33°С: якою буде погода в Україні завтра - фото 1
Погода в Украине на 21 июня. Карта: Укргидрометцентр

В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 12–17°, тогда как в южных регионах местами достигнет 20°. Днем воздух прогреется до 24–29°, а на западе и юге страны местами ожидается жара до 30–33°.

Погодные условия останутся комфортными для большинства регионов, однако в южных и западных областях возможно ощутимое усиление жары в дневные часы.

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Как сообщали Новини.LIVE, в странах Западной Европы фиксируется резкое потепление, которое синоптики связывают с явлением так называемого "теплового купола". Из-за него температура воздуха в отдельных регионах может достигать +45 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в польской деревне Цуднохи Варминско-Мазурского воеводства 5 июня зафиксировали мощное торнадо, которое привело к серьезным разрушениям. Накануне метеорологические радары предупреждали о повышенном риске сильных штормов и опасных погодных явлений в регионе. В то же время синоптики отмечали, что фактическая интенсивность непогоды оказалась выше, чем ожидалось по прогнозам.

Укргидрометцентр потепление погода в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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