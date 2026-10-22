Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 22 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Водночас на сході та південному сході, вночі і на заході країни - без опадів.

Про це у середу, 21 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 22 жовтня

Карта "Погода в Україні 22 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості західних областей місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становила +6...+11 °С, вдень очікується +12...+17 °С. На півдні країни вночі +9...+14 °С, вдень +15...+20 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 22 жовтня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями очікуються невеликі дощі.

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Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +6...+11 °С, вдень буде +12...+17 °С.

Тим часом у Києві вночі +10 °С, вдень +15...+17 °С.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Після переходу світанок за годинником настане раніше, однак і вечоріти почне швидше. Упродовж наступних тижнів тривалість світлового дня й надалі поступово зменшуватиметься.

Також ми писали, що за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.