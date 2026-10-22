Укргидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди
Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 22 октября. В этот день будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, днем в западных областях — умеренные, а в Закарпатье и Прикарпатье — значительные дожди. В то же время на востоке и юго-востоке, ночью и на западе страны — без осадков.
Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 22 октября
Сегодня будет дуть юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. В большинстве западных областей местами будут порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составила +6...+11 °С, днём ожидается +12...+17 °С. На юге страны ночью +9...+14 °С, днем +15...+20 °С.
В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидаются небольшие дожди.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью составила +6...+11 °С, днём будет +12...+17 °С.
Между тем в Киеве ночью +10 °С, днем +15...+17 °С.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет быстрее. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет по-прежнему постепенно сокращаться.
Также мы писали, что, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.