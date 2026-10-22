Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укргидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди

Укргидрометцентр предупредил, в каких областях Украины сегодня будут дожди

Ua ru
22 октября 2026 06:59
Прогноз погоды в Украине на 22 октября — где пройдут дожди Новини.LIVE
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на четверг, 22 октября. В этот день будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, днем в западных областях — умеренные, а в Закарпатье и Прикарпатье — значительные дожди. В то же время на востоке и юго-востоке, ночью и на западе страны — без осадков.

Об этом в среду, 21 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине 22 октября

Укргидрометцентр сообщил, в каких областях Украины сегодня ожидаются дожди - фото 1
Карта «Погода в Украине 22 октября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть юго-восточный и восточный ветер со скоростью 7–12 м/с. В большинстве западных областей местами будут порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составила +6...+11 °С, днём ожидается +12...+17 °С. На юге страны ночью +9...+14 °С, днем +15...+20 °С.

Температура в Україні вдень 22 жовтня 2026 року
Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 22 октября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами ожидаются небольшие дожди.

Читайте также:

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью составила +6...+11 °С, днём будет +12...+17 °С.

Между тем в Киеве ночью +10 °С, днем +15...+17 °С.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет быстрее. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет по-прежнему постепенно сокращаться.

Также мы писали, что, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации