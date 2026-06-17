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Головна Новини дня Укргідрометцентр попередив про сильні грози та дощі в декількох областях

Укргідрометцентр попередив про сильні грози та дощі в декількох областях

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 20:05
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 червня від Укргідрометцентру
Дівчина під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 18 червня, очікується з мінливою хмарністю. Місцями синоптики прогнозують опади та грози. Водночас температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня

У південних, східних, вночі і в більшості центральних областей помірні дощі, на північному сході вдень місцями невеликі короткочасні опади, грози. Вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями зливи. На решті території опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня
Погода в Україні 18 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °С, на півдні та південному сході +15...+19 °С, вдень +20...+25 °С.

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Як писали Новини.LIVE, найближчими днями у країнах Західної Європи очікується аномальна спека до +45 °C. Найбільше температура повітря підвищиться в Іспанії, Португалії та Франції.

А на вихідних в Україні очікується також спекотна погода. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до +35°C.

погода Укргідрометцентр погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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