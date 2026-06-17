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Главная Новости дня Укргидрометцентр предупредил о сильных грозах и дождях в некоторых областях

Укргидрометцентр предупредил о сильных грозах и дождях в некоторых областях

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 20:05
Прогноз погоды в Украине на завтра 18 июня от Укргидрометцентра
Девушка под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 18 июня, ожидается переменной облачностью. Местами синоптики прогнозируют осадки и грозы. При этом температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня

В южных, восточных, ночью и в большинстве центральных областей — умеренные дожди, на северо-востоке днем местами небольшие кратковременные осадки, грозы. Ночью в Одесской и Николаевской областях местами ливни. На остальной территории осадков не ожидается.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня
Погода в Украине 18 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °С, на юге и юго-востоке +15...+19 °С, днем +20...+25 °С.

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Как писали Новини.LIVE, в ближайшие дни в странах Западной Европы ожидается аномальная жара до +45 °C. Сильнее всего температура воздуха повысится в Испании, Португалии и Франции.

А на выходных в Украине также ожидается жаркая погода. Местами столбики термометров будут показывать до +35 °C.

погода Укргидрометцентр погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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