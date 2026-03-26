Головна Новини дня Укргідрометцентр попередив про дощ завтра у східних областях

Укргідрометцентр попередив про дощ завтра у східних областях

Дата публікації: 26 березня 2026 17:34
Чоловік та жінка з парасольками. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 27 березня, посилиться вплив поля зниженого тиску від циклону над Балканами. Через це у східних областях можуть бути опади. У решті регіонів буде тепло та без дощу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня

Як зазначили в гідрометцентрі, в більшості областей завтра буде погода без опадів. Невеликі дощі очікуються на Сумщині та у східних регіонах. До України буде надходити тепліша повітряна маса, через що вдень буде тепло — до +13...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня: Укргідрометцентр попередив про дощ
Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Крім того, завтра можлива мінлива хмарність. На південному сході та півдні країни вночі й вранці місцями буде туман.

Прогноз погоди в Україні на 27 березня: Укргідрометцентр попередив про дощ
Прогноз погоди. Фото: скриншот

Вітер завтра очікується переважно східний, 5-10 м/с. Вдень у Карпатах місцями можливі пориви — 15-20 м/с. Вночі синоптики прогнозують +2...+7 °С, а вдень очікується +13...+18 °С.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
