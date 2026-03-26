Укргидрометцентр предупредил о дожде завтра в восточных областях

В Украине в пятницу, 27 марта, усилится влияние поля пониженного давления от циклона над Балканами. Из-за этого в восточных областях могут быть осадки. В остальных регионах будет тепло и без дождя.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта

Как отметили в гидрометцентре, в большинстве областей завтра будет погода без осадков. Небольшие дожди ожидаются в Сумской области и в восточных регионах. В Украину будет поступать более теплая воздушная масса, из-за чего днем будет тепло — до +13...+18 °С.

Кроме того, завтра возможна переменная облачность. На юго-востоке и юге страны ночью и утром местами будет туман.

Ветер завтра ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с. Днем в Карпатах местами возможны порывы — 15-20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +2...+7 °С, а днем ожидается +13...+18 °С.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какой прогноз на завтра дала синоптик Наталья Диденко. Ожидается до +17 °С. Кроме того, послезавтра уже начнется похолодание.

Также мы сообщали, что эта неделя завершится дождями в большинстве регионов Украины. Синоптики предупредили о похолодании и резкой смене погоды.