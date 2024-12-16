Відключення світла — Укренерго здивувало прогнозом на 17 грудня

Укренерго здивувало прогнозом на завтра — чого чекати
Завтра в Україні не будуть обмежувати електропостачання. Разом з тим, людей просять ощадливо використовувати світло.
Про це повідомило Укренерго в Telegram у понеділок, 16 грудня.
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За інформацією Укренерго, в Україні у вівторок не будуть вимикати електроенергію. Застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 08:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.
Проте ситуація може змінитись. Як зазначили в Укренерго, в такому разі українців повідомлять додатково.
Нагадаємо, з 16 січня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Їх розробили з метою справедливих обмежень у всіх регіонах.
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