Відключення світла — Укренерго здивувало прогнозом на 17 грудня

Аварійна бригада відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК

Завтра в Україні не будуть обмежувати електропостачання. Разом з тим, людей просять ощадливо використовувати світло.

Про це повідомило Укренерго в Telegram у понеділок, 16 грудня.

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За інформацією Укренерго, в Україні у вівторок не будуть вимикати електроенергію. Застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 08:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго про відключення світла. Фото: скриншот

Проте ситуація може змінитись. Як зазначили в Укренерго, в такому разі українців повідомлять додатково.

Нагадаємо, з 16 січня в Україні запровадили нові графіки стабілізаційних відключень світла. Їх розробили з метою справедливих обмежень у всіх регіонах.

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