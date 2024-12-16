Отключение света — Укрэнерго удивило прогнозом на 17 декабря

Аварийная бригада возобновляет электроснабжение. Фото: ДТЭК

Завтра в Украине не будут ограничивать электроснабжение. Вместе с тем людей просят бережно использовать свет.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram в понедельник, 16 декабря.

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По информации Укрэнерго, в Украину во вторник не будут выключать электроэнергию. Применение мер по ограничению потребления не прогнозируется.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 08:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрэнерго об отключении света. Фото: скриншот

Однако ситуация может измениться. Как отметили в Укрэнерго, в таком случае украинцам сообщат дополнительно.

Напомним, с 16 января в Украине были введены новые графики стабилизационных отключений света. Их разработали в целях справедливых ограничений во всех регионах.

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В ДТЭК объяснили, какая ситуация со светом из-за обстрелов.