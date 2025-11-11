Відео
Головна Новини дня Укренерго збільшило кількість черг відключення світла сьогодні

Укренерго збільшило кількість черг відключення світла сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 11:23
Оновлено: 11:25
Укренерго повідомило про відключення та складну ситуацію в енергосистемі
Відновлювальні роботи енергетиків. Фото ілюстративне: ДТЕК

Станом на 11 листопада енергосистема України перебуває під навантаженням через наслідки російських обстрілів та негоду. У кількох областях зафіксовані знеструмлення, а споживання електроенергії знову перевищує рівень попередніх днів.

Про це повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії Укренерго.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України 11 листопада

У НЕК "Укренерго" повідомили, що через наслідки ворожих атак і негоду в Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях залишаються знеструмлені споживачі. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, які проводяться з урахуванням вимог безпеки. Енергетики докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше ліквідувати пошкодження та відновити електропостачання для споживачів. Відновлювальні роботи виконуються з дотриманням правил безпеки та лише після отримання відповідних дозволів від військових підрозділів.

Укренерго збільшило кількість черг відключення світла сьогодні - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання", — наголошує Укренерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських атак, у більшості областей України сьогодні запроваджено обмеження споживання електроенергії. До кінця доби діятимуть графіки погодинних відключень у межах двох–чотирьох черг, а також обмеження потужності для підприємств і бізнесу.

Споживання електроенергії залишається підвищеним — станом на 9:30 ранку 11 листопада воно зросло на 2,6% порівняно з попереднім днем. Причиною стало погіршення погоди: дощі та хмарність знизили ефективність сонячних електростанцій, що збільшило навантаження на енергомережу.

"Вчора, 10 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 12,2% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 7 листопада. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження споживання", — зазначає Укренерго.  

Стан енергосистеми залишається динамічним, тому українцям радять стежити за оновленнями на сайтах і сторінках своїх обленерго. Крім того, через сильний вітер і дощі вранці без електрики залишилися 16 населених пунктів Кіровоградщини. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків і планують завершити заживлення до кінця доби.

Нагадаємо, що 11 листопада у багатьох областях України можливі відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергосистему. "Укренерго" повідомило про графіки погодинних відключень.

Раніше ми також інформували, що після ударів по підстанціях Рівненської та Хмельницької АЕС енергетикам вдалося швидко стабілізувати ситуацію й відновити роботу об’єктів.

електроенергія обстріли Укренерго енергосистема графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
