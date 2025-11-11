Видео
Укрэнерго увеличило количество очередей отключения света сегодня

Укрэнерго увеличило количество очередей отключения света сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 11:23
обновлено: 11:25
Укрэнерго сообщило об отключениях и сложной ситуации в энергосистеме
Восстановительные работы энергетиков. Фото иллюстративное: ДТЭК

По состоянию на 11 ноября энергосистема Украины находится под нагрузкой из-за последствий российских обстрелов и непогоды. В нескольких областях зафиксированы обесточивания, а потребление электроэнергии снова превышает уровень предыдущих дней.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины 11 ноября

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за последствий вражеских атак и непогоды в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях остаются обесточенными потребители. Энергетики продолжают восстановительные работы, которые проводятся с учетом требований безопасности. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения и восстановить электроснабжение для потребителей. Восстановительные работы выполняются с соблюдением правил безопасности и только после получения соответствующих разрешений от военных подразделений.

Укренерго збільшило кількість черг відключення світла сьогодні - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления", — отмечает Укрэнерго.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских атак, в большинстве областей Украины сегодня введено ограничение потребления электроэнергии. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений в пределах двух-четырех очередей, а также ограничения мощности для предприятий и бизнеса.

Потребление электроэнергии остается повышенным — по состоянию на 9:30 утра 11 ноября оно выросло на 2,6% по сравнению с предыдущим днем. Причиной стало ухудшение погоды: дожди и облачность снизили эффективность солнечных электростанций, что увеличило нагрузку на энергосеть.

"Вчера, 10 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 12,2% выше, чем в предыдущий рабочий день — в пятницу, 7 ноября. Причина — вынужденное применение большего объема мер ограничения потребления", — отмечает Укрэнерго.

Состояние энергосистемы остается динамичным, поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на сайтах и страницах своих облэнерго. Кроме того, из-за сильного ветра и дождей утром без электричества остались 16 населенных пунктов Кировоградщины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и планируют завершить запитку до конца суток.

Напомним, что 11 ноября во многих областях Украины возможны отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергосистему. "Укрэнерго" сообщило о графиках почасовых отключений.

Ранее мы также информировали, что после ударов по подстанциям Ровенской и Хмельницкой АЭС энергетикам удалось быстро стабилизировать ситуацию и восстановить работу объектов.

Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
