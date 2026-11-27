Енергетик лагодить обладнання. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У суботу, 28 листопада, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії — від однієї до трьох черг. Для промислових споживачів також передбачені графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє Укренерго, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де діють аварійні знеструмлення

У Запорізькій та Дніпропетровській областях продовжуються аварійні знеструмлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Фахівці цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Водночас завдяки роботі енергетиків вдалося стабілізувати електропостачання на Херсонщині.

Укренерго наголошує, що актуальну інформацію про час і тривалість знеструмлень споживачам варто перевіряти на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом минулої доби російські війська атакували важливі об’єкти енергетичної інфраструктури та мережі розподілу електроенергії. Через повторні обстріли й повітряні тривоги відновлювальні роботи ускладнюються та потребують більше часу.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині тестують оновлений формат графіків відключень світла, який має зробити розклад подачі електроенергії зрозумілішим для жителів області. Детальніше про нову систему та правила її використання компанія обіцяє розповісти після стабілізації ситуації та скасування екстрених відключень.