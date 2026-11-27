Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В субботу, 28 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии — от одной до трёх очередей. Для промышленных потребителей также предусмотрены графики ограничения мощности.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Где действуют аварийные отключения электроэнергии

В Запорожской и Днепропетровской областях продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

В то же время благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать электроснабжение в Херсонской области.

Укрэнерго подчеркивает, что актуальную информацию о времени и продолжительности отключений потребителям следует проверять на официальных страницах своих операторов системы распределения.

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Как сообщали Новини.LIVE, за последние сутки российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры и сети распределения электроэнергии. Из-за повторных обстрелов и воздушных тревог восстановительные работы затрудняются и требуют больше времени.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области тестируют обновленный формат графиков отключений света, который должен сделать расписание подачи электроэнергии более понятным для жителей области. Подробнее о новой системе и правилах её использования компания обещает рассказать после стабилизации ситуации и отмены экстренных отключений.