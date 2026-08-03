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Головна Новини дня Укренерго: у шести областях України є знеструмлення через атаки РФ

Укренерго: у шести областях України є знеструмлення через атаки РФ

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Дата публікації: 3 серпня 2026 11:51
Обстріли РФ спричинили знеструмлення у шести областях: що відомо
Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

Внаслідок атак Росії в Україні зафіксували нові знеструмлення. Без електропостачання залишилися окремі споживачі у шести областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури там, де це дозволяють безпекові умови.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укренерго у понеділок, 3 серпня.

Знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів 3 серпня

За даними Укренерго, внаслідок російських ударів на ранок 3 серпня нові знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях.

Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу обладнання, пошкоджене внаслідок російських атак.

В Україні зросло споживання електроенергії 3 серпня

В Укренерго зазначили, що в Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. Станом на 09:30 3 серпня цей показник був на 4,4% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня — п’ятниці, 31 липня.

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Причиною стало встановлення високих температур по всій території країни, що призвело до активнішого використання кондиціонерів.

Добовий максимум споживання 2 серпня зафіксували у вечірні години. Він був на 3,2% вищим, ніж максимальний показник попередньої неділі — 26 липня.

В Укренерго закликали з урахуванням погодних умов переносити активне використання електроенергії на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій — з 10:00 до 16:00.

Також споживачів просять обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години — з 17:00 до 23:00.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що експерт заявив, що РФ може використовувати відкриті онлайн-мапи для наведення ударів по енергетичних об’єктах України. За його словами, частина підстанцій Укренерго досі позначена у відкритому доступі та стає цілями російських атак. Ураження таких об’єктів може призводити до масштабних проблем з електропостачанням у регіонах.

Новини.LIVE також писали, що нове Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту відповідатиме за підготовку України до опалювального сезону. У відомстві мають забезпечити реалізацію затверджених планів стійкості перед зимою. Олена Шуляк зазначила, що ці заходи потрібно виконати максимально швидко та без бюрократичних перешкод. 

Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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