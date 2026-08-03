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Главная Новости дня Укрэнерго: в шести областях Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за атак РФ

Укрэнерго: в шести областях Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за атак РФ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 11:51
Обстрелы РФ привели к отключению электроэнергии в шести областях: что известно
Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: ДТЭК

В результате атак России в Украине зафиксированы новые отключения электроэнергии. Без электроснабжения остались отдельные потребители в шести областях. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры там, где это позволяют условия безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрэнерго в понедельник, 3 августа.

Отключения электроэнергии в результате вражеских обстрелов 3 августа

По данным Укрэнерго, в результате российских ударов к утру 3 августа новые отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Сумской областях.

Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, уже ведутся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в строй оборудование, поврежденное в результате российских атак.

В Украине 3 августа выросло потребление электроэнергии

В Укрэнерго отметили, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за жаркой погоды. По состоянию на 09:30 3 августа этот показатель был на 4,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — пятницы, 31 июля.

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Причиной стало установление высоких температур по всей территории страны, что привело к более активному использованию кондиционеров.

Суточный максимум потребления 2 августа зафиксировали в вечерние часы. Он был на 3,2% выше, чем максимальный показатель предыдущего воскресенья — 26 июля.

В Укрэнерго призвали с учетом погодных условий переносить активное использование электроэнергии на период наиболее продуктивной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00.

Также потребителей просят ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 17:00 до 23:00.

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Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что эксперт заявил, что РФ может использовать открытые онлайн-карты для нанесения ударов по энергетическим объектам Украины. По его словам, часть подстанций Укрэнерго до сих пор обозначена в открытом доступе и становится мишенью российских атак. Поражение таких объектов может привести к масштабным проблемам с электроснабжением в регионах.

Новини.LIVE также писали, что новое Министерство восстановления инфраструктуры и транспорта будет отвечать за подготовку Украины к отопительному сезону. В ведомстве должны обеспечить реализацию утвержденных планов обеспечения устойчивости перед зимой. Елена Шуляк отметила, что эти меры необходимо выполнить максимально быстро и без бюрократических препятствий.

Укрэнерго отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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