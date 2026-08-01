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Главная Новости дня До +37 и почти без дождей: прогноз погоды в Украине на завтра

До +37 и почти без дождей: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 20:14
Прогноз погоды в Украине на 2 августа — ожидается жара до +37°
Люди на улице летом. Фото: Новини.LIVE

В начале августа Украину накроет новая волна жары. В воскресенье, 2 августа, в большинстве областей сохранится сухая и солнечная погода, а температура воздуха местами достигнет +34…+37 °С. Лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни над Украиной будет господствовать антициклон и поступать раскаленная воздушная масса из Западной Европы. Поэтому в большинстве областей осадков не ожидается.

Лишь в воскресенье на северо-западе, а в понедельник местами на севере страны во второй половине дня возможны локальные кратковременные дожди и отдельные грозы. Самыми жаркими днями станут воскресенье и понедельник. Ночью температура составит +15...+22 °С, днем преимущественно +28...+34 °С, а местами воздух прогреется до +35...+37 °С. Ветер будет слабым — около 3 м/с.

Погода от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в большинстве регионов Украины 2 августа будет преобладать солнечная и сухая погода без осадков.

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Прогноз погоды на 2 августа. Фото: Meteoprog

Прохладнее всего будет на западе — до +25...+30 °С, тогда как на востоке и юге столбики термометров поднимутся до +32...+34 °С.

В Закарпатской области местами возможны кратковременные дожди и грозы, а в Карпатах — локальные осадки.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года прогнозируются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные магнитные бури. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца ожидается преимущественно спокойной, без длительных изменений магнитного поля Земли.

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом Европа столкнулась с несколькими волнами аномальной жары. Из-за экстремально высоких температур в ряде стран фиксировались температурные рекорды, масштабные лесные пожары и рост числа смертей, особенно среди пожилых людей.

Укргидрометцентр погода в Украине аномальная жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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