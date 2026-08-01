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Головна Новини дня До +37 і майже без дощів: прогноз погоди в Україні на завтра

До +37 і майже без дощів: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 20:14
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня — прогнозується спека до +37°
Люди на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Україну на початку серпня накриє нова хвиля спеки. У неділю, 2 серпня, в більшості областей утримається суха та сонячна погода, а температура повітря місцями сягатиме +34…+37 °С. Лише в окремих регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, найближчими днями над Україною пануватиме антициклон і надходитиме розжарена повітряна маса із Західної Європи. Тому в більшості областей опадів не очікується.

Лише у неділю на північному заході, а в понеділок місцями на півночі країни у другій половині дня можливі локальні короткочасні дощі та окремі грози. Найспекотнішими днями стануть неділя та понеділок. Вночі температура становитиме +15...+22 °С, удень переважно +28...+34 °С, а місцями повітря прогріється до +35...+37 °С. Вітер буде слабким — близько 3 м/с.

Погода від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у більшості регіонів України 2 серпня переважатиме сонячна та суха погода без опадів.

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Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Meteoprog

Найпрохолодніше буде на заході — до +25...+30 °С, тоді як на сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34 °С.

У Закарпатській області місцями можливі короткочасні дощі та грози, а в Карпатах — локальні опади.

Як повідомляли Новини.LIVE, у серпні 2026 року прогнозуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні магнітні бурі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця очікується переважно спокійною, без тривалих збурень магнітного поля Землі.

Як повідомляли Новини.LIVE, цього літа Європа зіткнулася з кількома хвилями аномальної спеки. Через екстремально високі температури в низці країн фіксували температурні рекорди, масштабні лісові пожежі та зростання кількості смертей, особливо серед людей похилого віку.

Укргідрометцентр погода в Україні аномальна спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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