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Головна Новини дня Шуляк: нове Мінвідновлення відповідатиме за підготовку до опалювального сезону

Шуляк: нове Мінвідновлення відповідатиме за підготовку до опалювального сезону

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 07:28
Опалювальний сезон — Мінвідновлення відповідатиме за підготовку
Олена Шулянк. Фото: facebook/el.shuliak

Нове Міністерство відновлення інфарструктури і транспорту буде відповідати за підготовку до зими. Ухвалені плани стійкості потрібно реалізовувати максимально швидко і без перепон.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова парламентського Комітету з питань державної влади Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE

Підготовка України до зими

Шуляк розповіла, що за реалізацію планів стійкості до опалювального сезону відповідатиме новостворене Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту, яке очолив Микола Калашник.

"Мене хвилювало, яке міністерство буде відповідальне за те, щоб плани стійкості, які вже затверджені РНБО, були реалізовані. [...]Це буде Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту", — сказала депутатка. 

За її словами, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький розуміє, що реалізовувати ці плани потрібно максимально швидко, без бюрократичних перепон, допомагаючи місцевій та регіональній владі підготувати громади до опалювального сезону.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив, що новий уряд має підготувати Україну до зими. За його словами, за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готова захищати життя.

Також президент попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. Якщо Москва відмовиться від переговорів, її очікують повітряні атаки з боку України. 

опалювальний сезон зима ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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