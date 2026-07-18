Опалювальний сезон — Мінвідновлення відповідатиме за підготовку

Олена Шулянк. Фото: facebook/el.shuliak

Нове Міністерство відновлення інфарструктури і транспорту буде відповідати за підготовку до зими. Ухвалені плани стійкості потрібно реалізовувати максимально швидко і без перепон.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова парламентського Комітету з питань державної влади Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Підготовка України до зими

Шуляк розповіла, що за реалізацію планів стійкості до опалювального сезону відповідатиме новостворене Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту, яке очолив Микола Калашник.

"Мене хвилювало, яке міністерство буде відповідальне за те, щоб плани стійкості, які вже затверджені РНБО, були реалізовані. [...]Це буде Міністерство відновлення інфраструктури і транспорту", — сказала депутатка.

За її словами, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький розуміє, що реалізовувати ці плани потрібно максимально швидко, без бюрократичних перепон, допомагаючи місцевій та регіональній владі підготувати громади до опалювального сезону.

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Також президент попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії. Якщо Москва відмовиться від переговорів, її очікують повітряні атаки з боку України.